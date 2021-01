11:00 Uhr

Warum Drogeriekönig Müller komplett aufhaben darf: Minister antwortet auf Anfrage einer Spielwarenhändlerin

Ein Magnet der Ulmer Fußgängerzone ist weiter geöffnet: das Müller-Kaufhaus in der Hirschstraße. Das Unternehmen des Ulmer Milliardärs wehrte sich bereits im Frühjahr juristisch gegen eine Teilschließung – mit Erfolg.

Von Oliver Helmstädter

Dass der Konzern des Ulmer Milliardärs Erwin Müller trotz den Corona-Beschränkungen sämtliche Bereiche seiner zahlreichen Kaufhäuser öffnen darf, stößt bei seiner Konkurrenz auf – nett formuliert – Verwunderung. Die Betreiberin eines Spielwarengeschäfts in Blaustein hatte sich persönlich an das baden-württembergische Wirtschaftsministerium gewandt. Nun kam die Antwort.

Müller hat komplett auf: "Leider zwingt uns die aktuelle Krisensituation zu schwierigen Entscheidungen"

Das Ergebnis: Selbst eine jüngst in Kraft getretene Verschärfung der Corona-Verordnung kann Müller bislang nicht stoppen.

Das Ministerium könne „nachvollziehen“, dass Kristina Nußbaumer, die Inhaberin des Geschäfts Spielburg in Blaustein, sich gegenüber den großen Drogerieketten benachteiligt fühle. Weiter heißt es: „Leider zwingt uns die aktuelle Krisensituation zu schwierigen Entscheidungen, in denen unter Berücksichtigung des Infektionsschutzes nicht immer alle gesellschaftlichen Interessen adäquat in Ausgleich gebracht werden können.“

Die Untersagung des Betriebs von Einzelhandelsgeschäften für den Publikumsverkehr ziele darauf ab, das Zusammentreffen von Kunden, Beschäftigten, Besuchern und anderen Personen an einem bestimmten Ort auszuschließen. Ein erhöhtes Besucheraufkommen in den Innenstädten und das damit verbundene Aufeinandertreffen einer Vielzahl von Personen im Öffentlichen Personennahverkehr solle möglichst unterbunden werden.

Dass Drogeriemärkte wie auch Artikel anbieten können, die über das zulässige Sortiment hinausgeht, sei praktisch

Dass Drogeriemärkte auch Artikel anbieten können, die über das zulässige Sortiment hinausgeht, begründe sich damit, dass untersagte Sortimentsteile dann verkauft werden können, wenn der Anteil des erlaubten Sortiments überwiegt. Nun kommt der Teil, der allerdings viele Händler mit Erstaunen zurücklässt, wer etwa auf das mehrgeschossige Müller-Kaufhaus in Ulm blickt: Denn die kurzfristige Absperrung beziehungsweise Umräumung von Sortimentsteilen stelle die betroffenen Mischsortimentsbetriebe vor große Herausforderungen, da beispielsweise Lagerkapazitäten bereits anderweitig verplant oder belegt waren. Außerdem müsste eine artikelgenaue Abgrenzung von erlaubtem und untersagtem Sortiment vorgenommen werden, die in der Praxis nur schwer umzusetzen beziehungsweise zu kontrollieren wären.

Das Müller-Kaufhaus in der Hirschstraße Ulm hat alle Etagen offen

Was dabei Händlern wie etwa dem Ulmer Spielwarenhändler Jürgen Gänßlen aufstößt: All das mag für einzelne Müller-Märkte zutreffen, nicht aber für das Kaufhaus in der Ulmer Hirschstraße. Wohlwissend ergänzt das Ministerium die Vorteile einer laxen Gesetzgebung, die eine über Drogerieartikel hinausgehende Warenwelt ermöglicht. Denn gerade für die ältere und digital weniger affine Kundschaft biete sich durch den Verkauf von zusätzlichem Sortimenten die Möglichkeit, jenseits des Onlinehandels Waren zu erstehen, die zwar nicht unmittelbar der Grundversorgung dienen, aber dennoch benötigt würden.

Der Drogerie-König Erwin Müller will 45 Millionen Schadenersatz von einer Schweizer Bank. Bild: Alexander Kaya (Archivfoto)

Um zu verhindern, dass ein möglicherweise verstärkter Kundenzustrom zu einer Überfüllung der Drogeriemärkte führt und damit der eigentlichen Zielsetzung - der Kontaktreduzierung der Bevölkerung - zuwider läuft, müssten die Betreiber gewährleisten, dass die Beschränkung der Kundenanzahl pro Quadratmeter Verkaufsfläche eingehalten wird. Im großen Müller-Kaufhaus in der Hirschstraße wäre das ein Kunde pro 20 Quadratmeter Verkaufsfläche.

Müller: „Mehr für mich“

Gleichwohl sei es dem Wirtschaftsministerium sehr bewusst, dass eine Vielzahl von stationären Einzelhändlern in dieser Regelung einen Wettbewerbsvorteil für die Mischsortimenter wie Müller sehen. In der jüngsten Änderung der Corona-Verordnung wurde deshalb eine Verschärfung der Mischsortimenteregel aufgenommen. Derzeit dürfen zusätzliche Sortimentsteile nur noch dann verkauft werden, wenn der erlaubte Sortimentsteil mindestens 60 Prozent des Umsatzes oder der Verkaufsfläche beträgt. Bislang waren als Schwellenwert 50+x Prozent ausreichend. Für Müller hatte das bislang keine Folgen. Sämtliche Etagen in Ulm waren Ende der Woche komplett geöffnet. Passend zum Motto auf den Einkaufstüten des Drogeriekönigs: „Mehr für mich.“

Und was sagt Nußbaumer über das Schreiben des Ministeriums? "Sagt zwar nix aus..... aber immerhin ne Antwort!"

