06:00 Uhr

Warum Einstein hinter Gitter muss

Nachts werden Ottmar Hörls Plastikfiguren auf dem Münsterplatz sicherheitshalber eingesperrt. Dass ihre Zahl schon deutlich geschrumpft ist, liegt aber nicht an Dieben.

Von Dagmar Hub

Nachts muss Einstein hinter Gitter: Weil zu Beginn der „Mensch Albert“-Aktion auf dem Münsterplatz während des Kleinbrauermarktes etliche Figuren des Künstlers Ottmar Hörl gestohlen wurden, stehen die gut drei Kilogramm leichten PVC-Plastiken inzwischen nachts geschützt und bewacht beim Münster hinter Zäunen. Wenn man sie im Vorbeigehen zählt, kommt man nicht mehr auf die ursprünglichen 500. Gerüchten, dass Figuren verschwinden, tritt Ingo Bergmann von der Zentralstelle Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Ulm entschieden entgegen. Nein, der Schwund an Figuren ist auf die positiven Verkaufszahlen zurückzuführen, sagt er. Auch dürfen Sponsoren des Skulpturen-Projekts Figuren ausleihen. In der Sparkasse Ulm beispielsweise ist derzeit eine Gruppe von 50 „Einsteins“ zu sehen.

Erst am Montag kamen wieder 16 Paletten mit 130 neuen der 94 Zentimeter hohen Einstein-Figuren aus dem Lager des Künstlers in Ulm an. Denn sie wurden tatsächlich weniger, erklärt Bergmann – weil täglich Figuren gekauft werden. Man könne sich in der Tourist-Information im Stadthaus sowie im Museumsshop ganz einfach für 300 Euro „seinen“ Einstein kaufen. Der Liebling der Kaufwilligen ist übrigens der bronzefarbene Einstein. „Ganz klassisch“, sagt der Pressesprecher. 80 Prozent der bislang verkauften Figuren hätten diesen Farbton. Am wenigsten gut verkauft sich Einstein übrigens in Blau.

Warum die seriellen Figuren Hörls in Ulm im Gegensatz zu seinen Arbeiten für viele andere Orte bewacht werden müssen, hat einen besonderen Grund: Hörls Arbeiten werden im Allgemeinen auf Lattenroste montiert und sind somit ortsfest. In Ulm ist das anders: Man wollte gezielt Einstein-Figuren haben, mit denen sich Besucher auf dem Münsterplatz – ob Einheimische oder Touristen – beschäftigen können, mit denen sie spielen und die sie immer wieder neu platzieren und umgruppieren können. „Wenn die Figuren fixiert sind, gibt es keine Interaktion“, erklärt Bergmann. „Wir wollten aber gerade eine interaktive, demokratische Variante eines Projekts von Ottmar Hörl.“

Dass genau das angenommen wird, freut ihn trotz des Mehraufwands für die nächtliche Bewachung der Figuren und für den Auf- und Abbau. Natürlich könne dabei auch einmal eine Figur kaputt gehen, doch Hörl hat viele Einstein-Figuren im Lager; die Skulpturen können auch nach Ablauf der Ulmer Aktion beim Künstler gekauft werden (dann aber 50 Euro teurer) und sind nicht limitiert. Limitiert sind einzig die signierten Einstein-Figuren, von denen es insgesamt 76 zum Preis von 600 Euro (nach Ende der Aktion 700 Euro) gibt.

Nicht jeden Tag werden 500 Einstein-Figuren auf dem Münsterplatz aufgestellt. „Wenn Sturmwarnung ist, reduzieren wir die Zahl“, erklärt Ingo Bergmann von der Stadtverwaltung. Es dauere nämlich etwa 90 Minuten, 500 Figuren abzuräumen, und da der PVC-Nobelpreisträger ein Leichtgewicht ist, wolle man auf dem zugigen Münsterplatz kein Risiko eingehen. Auch an Markttagen werden weniger Figuren aufgestellt als sonst.

Das Feedback für Ulm – bis aus China und Südamerika – findet Bergmann „einfach super“. „Die Leute haben Spaß an den Figuren, sie fotografieren sich damit und verschicken die Bilder“, sagt er. Inzwischen würden schon Dreijährige Einstein erkennen. Ein Gewinn für die Stadt sei die Aktion auf jeden Fall. Die finanzielle Situation wird aber erst am Ende abgerechnet: Es sei noch nicht absehbar, wie viele der Figuren Käufer finden.

