Warum diese Straßenbahn ihrer Zeit weit voraus ist

Plus Ein außergewöhnlicher Schnappschuss, der belegt: Die Stadtwerke denken schon an übermorgen.

Die Ulmer Straßenbahn ist nicht nur zukunftsorientiert, sondern auch der Realität schon weit voraus. Jüngst zeigte eine Straßenbahn an der Endschleife am Kuhberg das Zielschild „3 Kohlplatte“. Wer gerne dieses Fahrtziel angesteuert hätte, wurde aber an den verschlossenen Eingangstüren vom Schild „Fahrschule“ abgehalten. Offensichtlich hatte ein Fahrschüler während seiner Ausbildung die Zielanzeige falsch bedient und es wurde ein Ziel angezeigt, das noch nicht existiert.

