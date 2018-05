19.05.2018

Was Friedhöfe über die Geschichte erzählen

Historiker Dominik Gerd Sieber beleuchtet Begräbniskultur in Oberschwaben

Der Historiker Dominik Gerd Sieber schrieb seine Dissertation über katholische und protestantische Begräbniskultur in den oberschwäbischen Reichsstädten in der Frühen Neuzeit. „Der konfessionelle Gottesacker“ heißt das 550 Seiten starke Werk, das Sieber kürzlich im Gewölbesaal des Schwörhauses vorgestellt hat. In Ulm deshalb, weil sich der Sigmaringer in seiner Dissertation als ein Schwerpunkt seiner Arbeit auch mit der Ulmer Trauer- und Beerdigungskultur befasste – mit dem Umstand beispielsweise, dass die Auflassung innerstädtischer Friedhöfe in Ulm im frühen 16. Jahrhundert mit einer Pestepidemie einhergeht.

Platzmangel, aber auch die Reformation mit ihrer Ablehnung von Ablässen und Totenmessen führten zu einer starken Veränderung des Totenkultes. Leichenpredigten kamen auf. Doch hatte es auch Widerstände gegen die wohl über mehrere Jahrzehnte laufenden Bemühungen des Rates der Stadt gegeben, die Friedhöfe außerhalb der Stadtmauern anzulegen: Der Bettelorden der Mendikanten hatte um seine Einkünfte aus den Begräbnissen gefürchtet. (köd)

„Der konfessionelle Gottesacker: Katholische und protestantische Sepulkralkultur in den oberschwäbischen Reichsstädten in der Frühen Neuzeit“ kostet im Buchhandel 47 Euro.

