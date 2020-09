vor 32 Min.

Was Sendener Landwirte wollen – und was nicht

Plus Beim Runden Tisch übergeben die Landwirte aus der Region einen Forderungskatalog. Mit einer Aussage punktet die Sendener Bürgermeisterin Claudia Schäfer-Rudolf aber schon davor: Die Osttangente kommt wohl nie.

Von Angela Häusler

Rund 30 Teilnehmer tauschten sich auf Einladung der Stadt Senden beim „Runden Tisch Landwirtschaft“ in Hittistetten über die Situation der örtlichen Landwirte aus. Bürgermeisterin Claudia Schäfer-Rudolf betonte dabei gleich zu Beginn, dass sie nicht an eine Umsetzung der wiederholt diskutierten Osttangente glaubt. Viele Teilnehmer hörten das mit Erleichterung – aus mehreren Gründen.

Der Flächenfraß ist gerade auch im flächenarmen Senden für Landwirte ein drängendes Problem. Und der über Dekaden hinweg diskutierte Bau einer Umfahrung vom Ortseingang Wullenstetten in Richtung Aufheim würde noch mehr landwirtschaftlich genutzte Flächen stilllegen, manche Bauern fürchten gar Enteignungen. „Ich hoffe, dass wir das Thema Osttangente im September beerdigen, denn diese Straße wird niemals gebaut werden“, antwortete die Rathauschefin auf eine der allerersten Fragen in der Diskussion, nämlich die nach der Umgehungsstraße. Es sei weder eine Trasse noch der benötigte Grund noch das Geld für die Osttangente vorhanden, sagte Schäfer-Rudolf. Sehe man es realistisch, könne dieses nie weiter geplante Vorhaben nicht länger als Ausrede für die Sendener Verkehrsprobleme herhalten, „wir brauchen andere Ideen“. Sie hoffe auf einen Stadtratsbeschluss, dass das Thema nicht länger verfolgt wird.

Die Frage nach dem Umgang mit Ausgleichsflächen warf Andreas Wöhrle, Kreisobmann des Bauernverbands Neu-Ulm, auf. Er verwies auf die Möglichkeit des Ökopunktekontos, das es Kommunen ermöglicht, landwirtschaftlich genutzte Flächen als Ausgleichsflächen für Bauprojekte heranzuziehen. Diese Regelung werde im Landkreis aber noch nicht angewendet, so Schäfer-Rudolf. Die Bauern wollen laut ihrem Forderungskatalog, den sie der Rathauschefin und ihrem Amtskollegen Bernd Bachmann übergaben, unter anderem die Ökopunkte bis 2025 einführen.

Sendener Landwirte beklagen schlechtes Image

Auch das schlechte Image der Landwirtschaft in der Öffentlichkeit thematisierten mehrere Teilnehmer. Auf eine neue Idee kam diesbezüglich Manuel Held, in dessen Familienbetrieb der Runde Tisch stattfand: Er regte an, auf Wanderparkplätzen oder Wegen Schilder mit Informationen über die Landwirtschaft und die örtlich produzierten Güter aufzustellen. Auch aufs Thema Bienen und die bereits erfolgten Maßnahmen müsse mehr hingewiesen werden, meinte Claus-Martin Muth, Vertreter der Kreisjägerschaft. Es sei diesbezüglich bereits vieles geschehen. Auch Jäger und Waldbauern hätten bei vielen Mitmenschen ein schlechtes Ansehen, eventuell könnten gemeinsame Aktionen Nutzen bringen. Schäfer-Rudolf zeigte sich offen für die Idee der Hinweisschilder.

Einen Wanderparkplatz nahe des Pumpwerks in Witzighausen regte ein anderer Redner an. Denn dort würden die Wege so zugeparkt, dass mit Maschinen kaum mehr manövriert werden könne. Es sei aber zu bedenken, dass solche Parkplätze erfahrungsgemäß mehr Wanderer auch von auswärts anlocken, berichtete Christian Liebsch, Vorsitzender der Kreisjägerschaft Neu-Ulm. Es sei vor allem wichtig, Spaziergänger auf bestimmte, geeignete Wege zu leiten.

Zugeparkte Straßen sind auch ein Problem

Zugeparkte Straßen und Einfahrten seien auch in Hittistetten ein Problem, berichtete Gastgeber Leo Held, dessen Hof in der Ortsmitte liegt. Durch immer mehr Wohnhäuser in der Umgebung parkten immer mehr Autos auf der Straße, die Situation verschlechtere sich zusehends und sei mitunter gefährlich. „Ich habe den Eindruck, uns Landwirte will man loswerden“, sagte Held. Das Problem sah auch die Bürgermeisterin: „Die Parksituation ist im ganzen Stadtgebiet ein Riesenproblem.“ An der beklagten Engstelle an der Eschachstraße könnten eventuell Schraffierungen angebracht werden, damit die Ausfahrt frei bleibt. Eine Ortsbesichtigung mit Verwaltungsvertretern soll nun mehr Klarheit schaffen.

Lesen Sie auch:

Testzentrum Senden öffnet wieder: Landkreis Neu-Ulm setzt bei Corona-Tests auf digitale Daten

Seifen, Sport, Skyline Park: So arbeitet die Jugendhilfe Seitz in Senden

Themen folgen