Was Youtube und Höhlenmalerei verbindet

Wissenschaftskabarettist Vince Ebert spricht und witzelt zum Geburtstag des Marketing-Clubs Ulm/Neu-Ulm.

Von Petra Vögele

Für die ersten Lacher braucht Vince Ebert noch nicht einmal die Bühne. Der Wissenschaftskabarettist sitzt im Publikum, das in die Räume der Volksbank gekommen ist, um ihn, den Wissenschaftskabarettisten spaßen und erklären zu hören. „Es hat sich rumgesprochen, dass sich die Erde dreht“, sagt Ebert und erntet Lacher. Die Abendsonne scheint den rund 150 Gästen am Dienstag fast während des gesamten Vortrags des 49-Jährigen ins Gesicht. Zu der öffentlichen Veranstaltung hat der Marketing-Club Ulm/Neu-Ulm eingeladen. Der Verein feiert in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen. Und auch Ebert begeht ein Jubiläum.

Im Oktober wird es für die Mitglieder des Marketing-Clubs eine Feier im Neu-Ulmer Wiley Club geben. Seit 1968 besteht der Verein, der sich über die Jahre als Informationsbörse und Plattform für Wissensaustausch im Marketing eine zentrale Rolle in der Region erarbeitet hat. Bei den Vorträgen, Podiumsdiskussionen, Seminaren, Workshops und „Marketing-vor-Ort“-Veranstaltungen zur Fortbildung stehen menschliche Begegnungen im Zentrum. Die rund 200 Mitglieder kommen aus unterschiedlichen Branchen der Wirtschaft und aus der Wissenschaft – wie Präsident Bernd Radtke, der als Professor an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg lehrt.

Normalerweise geht es bei den Veranstaltungen des Clubs um Marketingthemen. Doch im Jubiläumsjahr darf es auch mal um andere Bereiche gehen. Deshalb hat der Verein bundesweit bekannte Gastredner eingeladen.

Der aus der ARD-Sendung „Wissen vor acht – Werkstatt“ bekannte Diplom-Physiker Vince Ebert feiert selbst in diesem Jahr ein Jubiläum. 1998, also vor 20 Jahren, hat er seine Karriere als Kabarettist begonnen. Daneben zeigt Ebert sein Talent auch in Vorträgen zu Themen wie Erfolg, Innovation und Digitalisierung. Letztere spielt in Ulm durch die digitale Agenda eine Rolle.

Ist Digitalisierung bloß Hysterie? In seinem Vortrag „Big Dadaismus – mit gesundem Menschenverstand durch die Digitalisierung“ rät Ebert zu mehr Gelassenheit. Mit Beispielen aus der Geschichte der Menschheit und aus dem heutigen Alltag zeigt Ebert, dass Algorithmen, Big Data oder Data Mining fern von Fantasie, Kreativität und Menschlichkeit liegen. Schon die Höhlenmalerei sei das Youtube der damaligen Zeit, sagt der vierfache Buchautor. Technologie habe schon immer die Welt verändert. Der Knackpunkt an Big Data sei der menschliche Blick.

Ebert trägt seinen humorvollen und entspannten Blick auf die Digitalisierung angenehm ruhig und verständlich vor. Er bringt das Beispiel des Zusammenwirkens von Musikkassette und Bleistift. Der Computer habe keine Ahnung über die Bedeutung davon – doch 20-Jährige hätten das auch nicht, witzelt er. Eberts Pointen kommen an, immer wieder gibt es Applaus. Auch als er den Erfolg der Dating-Plattform „Parship“ mit einem „Tupperware“-Abend vergleicht und so das Datensammeln der menschlichen Begegnung gegenüberstellt. Erfolg versprechend seien der gemeinsame Humor – und nicht, ob Hobbys und persönliche Daten übereinstimmen.

