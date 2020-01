vor 37 Min.

Was den Ausbau der Illertalbahn möglich macht

Nach den ursprünglichen Plänen standen die Chancen für eine zügige Lösung beim Ausbau der Illertalbahn schlecht. Doch Bund und Freistaat helfen zusammen.

Von Sebastian Mayr

Bis zum Jahr 2030 will der Bund 62 Milliarden Euro in Bahnprojekte stecken, sowohl Schienennetze als auch Züge sollen so finanziert werden. Die Deutsche Bahn steuert dafür 24 Milliarden Euro bei. Davon profitiert auch die Region: Ein Teil des Gelds wird für den Ausbau der Illertalbahn ausgegeben. Für den hätte es ohne dieses Milliardenpaket erst einmal schlecht ausgesehen. Denn im Bundesverkehrswegeplan 2030 ist die Bahnstrecke zwischen Ulm und Kempten nicht aufgeführt. Der Plan, der vor dreieinhalb Jahren beschlossen wurde, enthält eine Prioritätenliste: In die Projekte, die es auf diese Liste geschafft haben, sollen 80 Prozent der Bundesfördermittel für Verkehrsvorhaben fließen.

Jetzt gibt es durch das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz einen neuen Fördertopf, der entsprechende Beschluss fällt voraussichtlich in der kommenden Woche. Der Bund stellt den Ländern Geld zur Verfügung, um die Verkehrsverhältnisse in den Gemeinden zu verbessern. 330 Millionen Euro fließen in den Ausbau der Illertalbahn. Wie berichtet, wird die Strecke elektrifiziert, Teilstücke werden zweigleisig, Bahnhöfe und Technik werden modernisiert, weitere Halte werden verlegt oder neu gebaut. Dank dieser Verbesserungen sollen Züge auf der stark befahrenen und derzeit störungsanfälligen Strecke künftig im Halbstundentakt in beide Richtungen verkehren können. Damit der Ausbau schnellstmöglich beginnen kann, will der Freistaat das Fördergeld vorstrecken.

Der Illertisser Bundestagsabgeordnete Karl-Heinz Brunner nennt die Entscheidung der Bundesregierung, Fördergeld bereitzustellen, und die Bereitschaft des Freistaats, diese Mittel auszulegen, eine „glücklichen Fügung“. Die entsprechenden Entscheidungen seien in den vergangenen Wochen gefallen. „Dieses Zusammenspiel über Parteigrenzen hinweg ist eine einmalige Chance. Und diese Chance nutzen wir jetzt“, sagt der SPD-Politiker.

