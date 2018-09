vor 33 Min.

Was die Feuerwehr neben ihren Einsätzen leistet

Kreisbrandrat Bernhard Schmidt zeigt in einem Einsatzleitwagen, was das Fahrzeug alles bietet. Derartige Gefährte stehen bei größeren Wehren und werden bei Bedarf eingesetzt. <b>Fotos: Horst Hörger</b>

Unfall auf der B28: Die Ehrenamtlichen kommen, helfen und fahren zurück. Doch die Arbeit fängt danach erst an, sagt Kreisbrandrat Bernhard Schmidt.

Von Carolin Lindner

Ein Notruf geht bei der Sendener Stützpunktfeuerwehr ein: Unfall auf der B28. Eine Mannschaft rückt schnell aus, nach zwei Stunden sind die Männer und Frauen wieder zurück im Gerätehaus. „Die meisten Leute denken, dass der Einsatz ab da vorbei ist“, sagt Kreisbrandrat Bernhard Schmidt. Von der Präsenz in der Öffentlichkeit her stimme das auch gewissermaßen – doch nicht für interne Tätigkeiten. Dort ist eher das Gegenteil der Fall: „Nach dem Einsatz beginnt die Arbeit erst“, sagt Schmidt.

Was sich zunächst komisch anhört, wird bei der Betrachtung der gesetzlichen Aufgaben einer Feuerwehr logisch: Zu den Pflichtaufgaben zählt, jederzeit bereit sein zu müssen. „Wenn der Alarm eingeht, können wir nicht erst anfangen, die Schläuche zu säubern und dann gemütlich losfahren“, macht Sendens Kommandant Peter Walter an einem Beispiel deutlich.

Wasser auffüllen, Fahrzeug putzen, Elektronik prüfen

Das Fahrzeug wird also wieder einsatzbereit gemacht, sobald die Feuerwehrleute zurückkommen. Je nachdem, wo oder wie lange sie weg waren, fällt die Reinigung unterschiedlich aus. Die meisten Geräte müssen jedes Mal angeschaut werden. Eine Prüfordnung lässt in dieser Hinsicht keine Fragen offen, denn dort steht ganz genau, was auf welche Art getestet werden muss.

Nach jedem Einsatz werden die Wasservorräte wieder aufgefüllt, ebenso wie verbrauchte Schaum- und Bindemittel. Der Schlauch ist ein oft genutztes Gerät: Er muss außen und innen gereinigt, danach auf Schäden überprüft und zum Trocknen in dem hohen Turm auf dem Gelände aufgehängt werden. Doch das war noch lange nicht alles: Jedes elektrische Gerät wird geprüft, die Kleidung der Feuerwehrler auf Schmutz und Löcher kontrolliert und bei Bedarf in die Reinigung gebracht, das Fahrzeug geputzt. Zudem kehren die ehrenamtlichen Helfer auch die Fahrzeughalle aus oder mähen mal den Rasen vor dem Gerätehaus.

Intensiv und streng werden die Atemschutzgeräte überprüft. In größeren Wehren wie Senden gibt es dafür eine eigene Werkstatt. Dort werden die Geräte desinfiziert und der Lungenapparat für die Atmung demontiert und überprüft. „Der Atemschutz ist die Kernkompetenz der Feuerwehr“, sagt Kreisbrandrat Schmidt. Der für die Wartung Zuständige ist extra dafür geschult. „Er trägt eine hohe Verantwortung für das Leben des Trägers, das muss zu hundert Prozent passen“, sagt Schmidt.

Der Wochendienst kümmert sich um kleinere Probleme

In Senden engagieren sich etwa 60 Feuerwehrleute. Diese haben mit rund 200 Einsätzen im Jahr, den genannten Nacharbeiten, Übungsabenden und Aus- und Fortbildungen einiges auf ihrem ehrenamtlichen Zeitkonto. Kommandant Walter schätzt alles auf gute zehn Stunden pro Woche, er selbst hat jedoch noch deutlich mehr. Denn nach jedem Einsatz muss ein Bericht verfasst werden, zudem stehen der Feuerwehr-Haushalt an und die Dienstpläne, die aufwendig sind. Alarmiert wird jeweils die dreifache Besetzung, weil die meisten Helfer berufstätig sind – so könne im Notfall immer jemand alles stehen und liegen lassen.

Für kleinere Probleme gibt es in Senden eine Besonderheit: den Wochendienst. Dieser wechselt regelmäßig und besteht aus einer Führungskraft, einem Maschinisten und einem Feuerwehrmann. Auch Bürgermeister Raphael Bögge verrichtet diesen Dienst, seit er die Ausbildung bei der Feuerwehr gemacht hat. Das kleine Team springt dann ein, wenn der Gerätewart nicht da ist, also zwischen 18 Uhr abends und 6 Uhr früh. Es wird gerufen, wenn etwa Öl ausgelaufen ist. Jede Feuerwehr könne dies regeln, wie es für sie am besten passt, so Schmidt.

Trotz aller zusätzlichen Aufgaben möchten Kreisbrandrat Schmidt und Kommandant Walter nicht den Eindruck erwecken, dass ein Einsatz im Vergleich zu den „Alltagsarbeiten“ locker abläuft. Die Ehrenamtlichen stehen dabei unter wahnsinnig hohem Druck, so Schmidt. Jeder könne schließlich überall eingesetzt werden und müsse immer funktionieren – auch nachts um 2 Uhr. Das könne sich niemand vorstellen. „Vergleichen lässt es sich vielleicht grob damit, wenn man als Ersthelfer zu einem Verkehrsunfall kommt“, sagt Schmidt.

