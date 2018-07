05:39 Uhr

Was die Zuschauer im Theater Ulm erwartet

Auftakt der Spielzeit gibt es fünf Premieren an vier Tagen. Was gegen sinkende Abo-Zahlen helfen soll.

Von Dagmar Hub

Auch wenn die Theaterkasse jetzt erst einmal bis einschließlich 4. September im Urlaub ist: Das Theater Ulm wird die neue Spielzeit mit fünf Premieren an vier Tagen furios beginnen. Den Auftakt macht Leos Janaceks Oper „Das schlaue Füchslein“ am 27. September; eine Stunde vor Vorstellungsbeginn – um 19 Uhr – beginnt im Foyer eine Theaterplakate-Ausstellung des Plakatkünstlers Michael Hahn. Und damit es auch nach der Premiere rockt, spielen Konzertmeister Tamás Füzesi und Gäste bei der Premierenfeier auf.

Theaterfans können in den Tagen der Spielzeit-Eröffnung viel Zeit im Gebäude am Herbert-von-Karajan-Platz verbringen. Am 28. September kommt Friedrich Schillers Drama „Die Räuber“ auf die Bühne des Großen Hauses. Zur Marktzeit am Samstag, 29. September, gibt es die Möglichkeit, Berührungsängste abzubauen und zu fragen, was man die Theaterleitung schon immer fragen wollte. Das neue Team aus Kay Metzger, Angela Weißhardt, Jasper Brandis, Reiner Feistel, Christian Katzschmann und Petra Mollérus steht ab zehn Uhr zwei Stunden lang an Tischen bereit, um mit Besuchern Kaffee zu trinken und sich gegenseitig zu beschnuppern.

Theater Ulm: 590 Besucher gaben ihr Abo auf

Transparent geht der Tag weiter: Nach dem Eröffnungsfest des Jungen Theaters Ulm um 15 Uhr lässt sich Reiner Feistel ab 18 Uhr bei einer öffentlichen Probe seines neuen Ballett-Ensembles über die Schulter schauen. Am Sonntag, 30. September warten die Premiere „Cinderellas Schuhe“ auf Zuschauer ab vier Jahren und Lot Vekemans „Judas“ im Ulmer Münster auf Neugierige – Letzteres wird flankiert von zwei Vortags-Soireen, die ebenfalls im Münster stattfinden.

Der Intendantenwechsel hatte keine gravierend hohen Abo-Kündigungen zur Folge. 590 Theaterbesucher gaben ihr Abo auf. Das bedeutet zwar eine höhere Zahl an Kündigungen als in den Vorjahren, liegt aber nicht wesentlich über dem jährlichen Durchschnitt von 400 bis 500 Kündigungen. Stammkunden bleiben dem Theater meist treu, andere kündigen eher. Gestiegen ist die Zahl kleinerer Abos und derer für das Podium. Der aktuelle Stand der Abonnenten liegt bei knapp 7700.

Genuss-Abo und Entertainment-Abo

Auch wenn die Theaterkasse geschlossen ist: Das Zeichnen neuer Bestellungen ist auch online möglich. Für neue Abonnenten hat sich das Theater einen Willkommensgruß einfallen lassen. Wer bis zum 31. Oktober eines abschließt und seit mindestens einer Spielzeit keines hatte, darf unter Prämien wählen, die Ulmer Unternehmen zur Verfügung gestellt haben. Diese Prämien decken ein weites Spektrum an Wünschen ab, wie Verwaltungsdirektorin Angela Weißhardt verspricht – von einem Besuch von Bad und Sauna im Donaubad über Café- und Imbiss-Gutscheine bis hin zu reduzierten Preisen für Silberschmuck.

Zwei ganz neue Arten von Jahresangeboten hat sich das Theater einfallen lassen: Ein Genuss-Abo bedeutet eine Kombination von vier Vorstellungen aus dem Bereich des Musiktheaters mit vier Abenden im Panorama-Restaurant des Maritim-Hotels, bei denen der Gast zum bestellten Hauptgang eine Gratis-Vorspeise nach Wahl bekommt. Kulturgenuss und kulinarischer Genuss können am selben Abend stattfinden, müssen aber nicht.

Ein Entertainment-Abo kombiniert Gastspiele aktueller Künstler mit populären Werken, die im Theater Ulm gespielt werden. An vier Abenden umfasst das neue Abo das Musical „My fair Lady“, die Operette „Der Vetter aus Dingsda“, ein Gastspiel des Kabarettisten Bodo Wartke und einen Auftritt der beiden Schauspieler Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl, die am 21. Dezember ihre Version der Weihnachtsgeschichte auf die Bühne bringen. Neu ist auch ein Einsteiger-Abo, das fünf Inszenierungen und ein Konzert des Philharmonischen Orchesters umfasst.

