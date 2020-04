Was für Rola El-Halabi mehr wert ist als drei WM-Gürtel

Plus Auch die frühere Boxerin Rola El-Halabi fürchtet sich in der Corona-Krise. Aber ein tragisches Ereignis vor fast genau neun Jahren hat sie gelehrt, damit umzugehen.

Die Kontaktaufnahme via Facebook mit Rola Papastergiou, die so viel besser bekannt ist unter ihrem Mädchennamen El-Halabi, klappt recht schnell. Wir vereinbaren ein Interview am Mittwoch, wir chatten noch ein wenig. Man kennt sich schließlich seit vielen Jahren, die Boxerin und der Sportjournalist sind immer prima miteinander klar gekommen. Bis es Rola zuerst auffällt: Der Mittwoch, das ist doch der 1. April. Es dauert ein paar Sekunden, bis auch beim Berichterstatter der Groschen fällt. Dabei war auch für ihn dieser 1. April vor neun Jahren ein Tag, wie es ihn wahrscheinlich nur einmal in einem Berufsleben gibt: Gegen 23 Uhr ein Anruf von einem Freund, der nach Berlin gefahren war zum Kampf von Rola El-Halabi. Der Freund berichtet von Schüssen in der Kabine, der Schütze soll Rolas eigener Stiefvater sein. Spezialkräfte der Polizei rücken an und nehmen den Stiefvater fest, aber was wirklich passiert ist, das weiß niemand genau. Auch nicht Rolas Trainer Jürgen Grabosch, den der Freund kurz ans Handy holt. Fragen werden gestellt: Ist Rola verletzt und wenn ja, wie schwer? Auch diese: Hat Rola das Attentat überlebt?

Der Berichterstatter packt kurz vor Mitternacht und kurz vor Druckbeginn noch das Wenige in die Zeitung, was er weiß. Erst am nächsten Tag wird klar: Rola lebt, aber sie liegt schwer verletzt in der Klinik. Vor ihrem Comeback als Boxerin knapp zwei Jahre danach in der Ratiopharm-Arena wird Rola sagen: Die größte Tragödie in ihrem Leben hat ihr die größte Popularität beschert. Noch viel später – in Zeiten der Corona-Pandemie – sagt Rola: „Ich verstehe jeden Menschen, der jetzt Angst hat um seine Gesundheit und seine wirtschaftliche Existenz. Auch ich habe Ängste, ich hatte sie immer. Vor jedem Kampf, vor jeder Sparringseinheit, ganz besonders in der Kabine und in den Jahren danach. Aber ich lasse nicht mehr zu, dass die Angst die Kontrolle übernimmt.“ Das blutige Drama von Berlin hat die frühere Dreifach-Weltmeisterin gelehrt: „Es gibt immer einen Weg aus der Angst. Man muss sie in einen Antrieb umwandeln.“

Rola El-Halabi schreibt an ihrem zweiten Buch

Rola hat sich nach ihrer Karriere als Gastronomin versucht, wirklich wohl gefühlt hat sie sich in diesem Beruf nicht. Derzeit schreibt sie an ihrem zweiten Buch – einem Ratgeber. Liebend gerne würde sie außerdem Vorträge etwa über das Thema Angst und Strategien zur Bewältigung halten. In Deutschland sind die Ratschläge und Empfehlungen der 35-jährigen Ex-Boxerin mit der tragischen Biografie sehr gefragt, obwohl sie sich in den vergangenen Jahren öffentlich rar gemacht und kaum noch Interviews gegeben hat. Aber Rola kann keinen ihrer Termine wahrnehmen und hat somit derzeit keine Möglichkeit, Geld zu verdienen. Sie sitzt mit der vierjährigen Tochter Ioanna-Sophia, dem anderthalbjährigen Sohn Santino-Elias und ihrem griechischstämmigen Ehemann Kosta in der Nähe von Thessaloniki fest. Die Grenzen wurden dichtgemacht, die Ausgangssperre ist umfassend, und das griechische Gesundheitssystem möchte Rola lieber nicht in Anspruch nehmen müssen.

Neben Corona also viele Gründe dafür, Angst zu haben. Aber Rola bleibt dabei: „Ich habe selbst bewiesen, dass es aus jeder Situation einen Ausweg gibt und dass es immer weitergeht. Wenn ich das anderen Menschen vermitteln kann, dann ist mir das mehr wert als meine drei Weltmeistergürtel.“