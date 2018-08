Was für ein Wochenende!

Ein Sommerloch? Erst wieder in fünf Tagen.

Natürlich existiert so etwas wie ein Sommerloch, das gähnt mal groß und schwarz und tief, mal ist es ebenso wenig vorhanden wie manche Ungeheuer, die pünktlich zur Sommerlochzeit angeblich wieder gesehen wurden. Im Raum Ulm tat es sich noch vor 20 Jahren pünktlich zum Tag nach Schwörmontag auf, um sich erst gut sechs Wochen später wieder zu schließen. Mittlerweile sieht es ganz anders aus. Es gibt auch während der Ferien dermaßen viel zu feiern und zu genießen, dass es einerseits eine wahre Freude, aber manchmal auch eine rechte Plage ist.

Das vergangene Wochenende war so ein Fall. Was waren das für zwei, drei Tage, an denen man sich schier zerreißen konnte: Da spielte nicht nur die Rocklegende Carlos Santana im Wiblinger Klosterhof, zeitgleich ließ sich das sehr gut bestückte Obstwiesen-Festival endlich mal üppig von der Sonne bescheinen, in Neu-Ulm zauberten, turnten, tanzten, spielten und unterhielten internationale Künstlerinnen und Künstler beim Straßenkulturfest. Ja, und dann erwiesen sich die Spatzen im rappelvollen Donaustadion als Pokalsiegerbesieger. Die Mannschaft aus der vierten Liga schickte mit einer erstklassigen Leistung die Frankfurter Eintracht nach Hause – und die Doppelstadt feierte das einträchtig. Damit kann demnächst in der Friedrichsau wieder mal ein Fußballfest im Rahmen des DFB-Pokals steigen. Ein kleiner Wunsch dazu: Schön wäre ein Wiedersehen mit Bayer Leverkusen, damit sich die Ulmer für die 1:9-Klatsche revanchieren könnten, die sie im März 2000 in der Bundesliga kassierten.

Aber zurück zu diesem übervollen Wochenende mitten im sommerlochigen Nirgendwo. Da ballten sich die Termine leider so, dass die Entscheidung nach dem Wohin schwerfiel. Am kommenden Wochenende fällt sie dagegen leicht: Da ist nix los. Das muss es dann wohl sein, das berüchtigte Sommerloch. Hoffentlich kann man dann wenigstens zum Baden gehen.

Themen Folgen