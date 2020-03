vor 53 Min.

Was ist schon normal?

Kreativwettbewerb der Lebenshilfe

Jeder Mensch ist einzigartig und die Unterschiede machen unsere Gesellschaft bunt. Aus diesem Gedanken schreibt die Lebenshilfe Donau-Iller zu ihrem 60. Geburtstag einen Kreativwettbewerb aus. „Wir laden Kinder und Jugendliche der ersten bis siebten Klasse zum Mitmachen ein“, erklärt Dr. Jürgen Heinz, Vorstand der Lebenshilfe Donau-Iller.

„Mit dem Kreativwettbewerb möchten wir das Gespräch anregen. Jeder Mensch – mit allen Besonderheiten – soll mitten in der Gesellschaft leben können. Das ist der Weg zur Inklusion“, erläutert Heinz das Anliegen des gemeinnützigen Vereins, der sich in der Region Ulm/Neu-Ulm an 30 Standorten mit vielfältigen Angeboten für Menschen mit Behinderung engagiert.

In den Kategorien Bild & Collage, Skulptur & Kunstwerk sowie Foto & Film gibt es für Schulklassen, Kinder- und Jugendgruppen Geldpreise und Fahrten auf dem Ausflugsschiff „Ulmer Spatz“ zu gewinnen. Kooperationspartner der Lebenshilfe ist die Volksbank Ulm-Biberach. „Wir freuen uns, die Lebenshilfe zum 60. Geburtstag auf diese Weise unterstützen zu können“, betont Ralph P. Blankenberg, Vorstandssprecher der Volksbank. Alle Filialen nehmen bis Donnerstag, 9. April, die Beiträge zum Kreativwettbewerb entgegen.

Die Beiträge werden am Dienstag, 5. Mai, im Roxy Ulm im Rahmen einer bunten Veranstaltung mit Musik, Kabarett und Podiumsdiskussion zu sehen sein. Jeder Besucher hat hier auch die Möglichkeit sein Lieblingskunstwerk zu wählen. Die Besucherstimmen gehen in die Jurywertung ein. (az)

Weitere Infos unter www.lebenshilfe-donau-iller.de/kreativ oder www.volksbank-ulm-biberach.de/kreativ-wettbewerb