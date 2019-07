vor 20 Min.

Was machen diese Messanlagen am Straßenrand?

Die fünf Messanlagen im Landkreis Neu-Ulm liefern viele Daten – aber können sie auch Raser blitzen?

Von Ronald Hinzpeter

Was ist das für eine Messanlage am Straßenrand bei Schießen und was speichert sie über die vorbeifahrenden Autos und Laster? Die Frage trieb den Grünen-Kreisrat Franz Schmid um. Das Staatliche Bauamt hat jetzt im Wirtschafts- und Verkehrsausschuss des Landkreises darüber informiert, was es mit den Gerätschaften auf sich hat, die auch an diversen anderen Straßen stehen.

Wie der stellvertretende Leiter der Krumbacher Behörde Andreas Reiser versicherte, müsse niemand Angst haben, von den Anlagen entlang der Straßen geblitzt zu werden. Es handelt sich dabei um Straßenwetterstationen, wie sie in ganz Bayern im Einsatz sind. Auch an anderen Stellen im Landkreis stehen teilweise seit Jahren solche auf Masten montierte Geräte, etwa bei Burlafingen, Vöhringen, Kellmünz, Obenhausen und eben Schießen. Sie sammeln Wetterdaten wie etwa zur Luftfeuchtigkeit, den Temperaturen, Niederschlägen oder zum Luftdruck. Sie ermitteln damit, ob es schneit oder regnet – und wenn ja, wie viel.

Anlagen sollen zuverlässige Wettervorhersagen ermöglichen

Diese Informationen sollen möglichst früh zuverlässige Wettervorhersagen liefern, damit bei Bedarf der Winterdienst rechtzeitig ausrücken kann. „Früher gab es dafür sogenannte Wetterspäher, die nachts die Strecken abgefahren sind und gemeldet haben, an welchen Stellen es heikel werden könnte“, sagte Reiser. Die Messstationen liefern die Daten schneller und einfacher. Sie werden in einem Winterdienstmanagementsystem zusammengeführt und verarbeitet. Innerhalb der Bayerischen Staatsbauverwaltung bekomme sie nur „ein ausgewählter Personenkreis zu sehen“. Um die Messwerte auf ihre Plausibilität zu überprüfen, hängt an den Masten eine nachtsichtfähige Kamera. Die Kamera schießt alle zehn Minuten ein Bild, das jedoch fortlaufend wieder überschrieben werde.

Aber, werden damit auch persönliche Daten wie Fahrzeuginsassen oder Autonummern erfasst? „Nein“, versichert das Staatliche Bauamt. Personenbezogene Daten würden nicht erhoben, auch bei den Bildern erfolge keine Auswertung, zumal diese ja ohnehin regelmäßig automatisch gelöscht würden. Reiser versicherte: „Eine Tempoerfassung ist nicht beabsichtigt und auch nicht möglich.“ Wie er auf Nachfrage unserer Redaktion erklärte, bleibe es bei den fünf Messstationen im Landkreis.

