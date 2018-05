00:35 Uhr

Was macht die Digitalisierung mit uns?

Zukunftsgespräche gehen in zweite Runde

Das Neu-Ulmer Zukunftsgespräch geht in die zweite Runde – diesmal mit dem Titel „Digitalisierung – und NU?“. Am Donnerstag, 7. Juni, diskutieren Thomas Langkabel, National Technology Officer Microsoft Deutschland, und Frank Bsirske, Vorsitzender der Gewerkschaft Verdi, über die Digitalisierung und ihre Auswirkung auf unseren Alltag und unsere Arbeitswelt. Moderiert wird die Podiumsdiskussion von Ronald Hinzpeter, dem Redaktionsleiter unserer Zeitung.

„Nach dem Erfolg des ersten Neu-Ulmer Zukunftsgesprächs vergangenen September freut es mich, dass wir auch für dieses Jahr hochkarätige Referenten gewinnen konnten“, so Oberbürgermeister Gerold Noerenberg, der die Veranstaltungsreihe 2017 ins Leben rief. Ziel der Neu-Ulmer Zukunftsgespräche ist es, Impulse zu geben: „Im Alltag bleibt oft wenig Zeit, um sich einfach mal mit Dingen fern des akuten Geschehens zu beschäftigen. Aber wenn wir nicht wollen, dass die Zukunft uns überrennt, so müssen wir uns bereits heute mit den potenziellen Themen von morgen beschäftigten“, so Noerenberg hierzu. „Daher sollen die Neu-Ulmer Zukunftsgespräche ein Forum sein, wo verschiedenste Personen zusammenkommen, diskutieren und für sich Gedankenanstöße mitnehmen können.“

Los geht es um 19 Uhr im kleinen Saal des Edwin-Scharff-Hauses. Der Eintritt ist kostenfrei, eine Anmeldung jedoch notwendig – entweder per E-Mail an zentralstelle@neu-ulm.de oder unter der Telefonnummer 0731/7050-1003. Anmeldeschluss ist am Freitag, 25. Mai. (az)