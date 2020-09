vor 16 Min.

Was passiert mit dem Grundstück der früheren Gaststätte "Grüner Baum"?

Plus Die Gaststätte "Grüner Baum" in Neu-Ulm ist nur noch Geschichte. Was die Eigentümer mit dem Grundstück an der Friedenstraße vorhaben.

Von Stefan Kümmritz

Es hat sich am Bild noch nichts geändert: Die Türen sind verschlossen, das Kästchen für die Speisekarte leer, keine Angebotstafeln auf dem Gehweg, das alte Schild, auf dem auch auf den Ausschank von Riegele-Bier verwiesen wird, die alte Laterne an der Hausecke und im ehemals schönen, schattigen Biergarten des Gasthauses Grüner Baum an der Ecke Hermann-Köhl-Straße und Friedenstraße kein Baum mehr und wucherndes Unkraut.

Geplant ist ein Neubau mit mehreren Eigentumswohnungen

Dieser Zustand wird sich ändern, aber nicht etwa, wie schon Anfang des Jahres berichtet, in der Form, dass ein neuer Pächter das Gasthaus und den eigentlich einzigen richtig innerstädtischen Biergarten wiederbelebt. Die Essinger Immobilien haben das Grundstück mit dem Haus gekauft und werden dort einen Neubau mit mehreren Eigentumswohnungen verschiedener Größe errichten. Eine große Plane am Haus weist klar darauf hin.

Das ist der Fahrplan für das Vorhaben in der Neu-Ulmer Innenstadt

Die Pläne bestünden seit Jahresbeginn und sind unverändert, sagt der Geschäftsführer von Essinger Wohnbau, Horst Enßlin. Allerdings könne wohl erst im März kommenden Jahres mit den Rohbauarbeiten für das neue Gebäude begonnen werden. „Unsere Bauvoranfrage, die wir im Januar an die Stadt Neu-Ulm gerichtet hatten, wurde genehmigt“, berichtet Enßlin. „Danach haben wir den Bauantrag bei der Stadtverwaltung eingereicht und dieser ist noch in Bearbeitung. Wir haben mit allen Nachbarn des Grünen Baums Gespräche geführt. So ein Neubauprojekt benötigt einen gewissen Vorlauf.“ Die herrschende Corona-Pandemie dürfte das Bauvorhaben nicht eben beschleunigt haben.

Der ehemalige Biergarten der Wirtschaft "Grüner Baum" soll nicht komplett verbaut werden

Der Geschäftsführer erzählt, erste Ausschreibungen seien „auf dem Markt“. Das noch existierende Haus müsse abgerissen, eine Tiefgarage gebaut und dann das neue Haus errichtet werden. Enßlin verweist darauf, dass der Öffentlichkeit konkrete Baupläne frühestens gegen Ende Oktober vorgelegt werden können, also wenn der Bauantrag durch sei. Der ehemalige Biergarten soll aber nach seinen Worten nicht komplett verbaut werden. Vielleicht dürfen sich die künftigen Bewohner zumindest auf etwas Grün mitten im Häusermeer freuen.

