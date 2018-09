vor 36 Min.

Was passiert, wenn sich dörfliche Gebiete verändern?

Der Eigentümer will den ehemaligen Hof abreißen lassen und ein Wohnhaus dort hinbauen. Doch dazu muss der Bebauungsplan neu aufgestellt werden. <b> Foto: Baur</b>

Wegen eines einzelnen Wohnhauses muss ein Bebauungsplan in Volkertshofen neu aufgestellt werden. Der Fachmann erklärt warum.

Von Willi Baur

Der Weg zur Baugenehmigung kann mitunter kompliziert werden. Dies zeigt ein aktuelles Beispiel im Ortsteil Volkertshofen, mit dem sich der Marktgemeinderat in seiner Sitzung am vergangenen Donnerstag beschäftigen musste. Dort, wo sich nach Süden hin unweit der Roth gleich mehrere Ortschaften wie Perlen an der Hauptverbindungsstraße reihen, verhindert ein Bebauungsplan den Neubau eines Wohngebäudes. Das Problem: Es ist der falsche Plan.

Zwar wird auch Volkertshofen inzwischen von Eigenheimen unterschiedlichster Stilrichtungen geprägt, aber die Bauleitplanung sieht für besagten Bereich noch immer ein sogenanntes Dorfgebiet vor. „Das ist es längst nicht mehr“, weiß nicht nur Bürgermeister Josef Walz, der jeden Zipfel seines Beritts kennt wie seine Hosentasche.

Nach aktueller Rechtslage muss der alte Hof bleiben

Aber: Eben dieser Bebauungsplan verhindert den Abbruch des letzten landwirtschaftlichen Anwesens in seinem Geltungsbereich. Und das steht dummerweise auf dem Grundstück, das der jetzige Eigentümer mit einem Wohngebäude bestücken will. Die Konsequenz, von Bauamtsleiter Alexander Gehr dem Gremium geduldig erläutert: Zuerst muss der Bebauungsplan aufgehoben werden – erst dann darf der ehemalige Hof abgebrochen werden. Danach, ergänzte sein Vorgesetzter Walz, könne das Wohngebäude „im normalen Baugenehmigungsverfahren abgewickelt werden“.

Ebenfalls „normal“ ist Gehr zufolge das Verfahren zur Aufhebung des störenden Bebauungsplans: „Das läuft wie die Aufstellung eines neuen“, erläuterte der Bauamtschef. Öffentliche Auslegung also, die üblichen Stellungnahmen und deren Behandlung durch den Gemeinderat. Nicht wenig Arbeit für das Planungsbüro Kling Consult in Krumbach, das seine Leistungen für ein Honorar von 8500 Euro angeboten hat. Den Auftrag dazu soll der Bürgermeister erteilen. Voraussetzung: Eine Zusage der Kostenübernahme durch den Grundstückseigentümer und der Abschluss eines entsprechenden städtebaulichen Vertrages.

Niemand wollte den alten Hof wieder herrichten

Nicht so recht anfreunden mochte sich mit der ganzen Prozedur Marktrat Maximilian Spleiß (FWG). „Das vorhandene Gebäude ist doch in einem guten Zustand“, befand der Kritiker und schlug vor, „lieber mit dem Eigentümer über einen Umbau zu sprechen“.

Für Bauamtsleiter Gehr indes ein erfolgloses Unterfangen: „Er will den Abriss“, machte er deutlich. Aus Sicht des Bürgermeisters durchaus verständlich: „Es gab schon vorher mehrere Interessenten, die nach einem ehemaligen Hof gesucht haben“, berichtete Josef Walz, „doch hier sind alle wieder abgesprungen.“

