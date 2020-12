vor 19 Min.

Was sich die Wirtschaft in Ulm bis 2030 vornimmt

Plus Sieben große Ziele und viele einzelne Projekte bilden die Strategie der Ulmer IHK fürs nächste Jahrzehnt. Doch erst einmal geht es für manche Firmen um die bloße Existenz.

Von Sebastian Mayr

Unternehmer, findet Jan Stefan Roell, müssen optimistisch denken. Doch der Ulmer IHK-Präsident und Chef des Prüfmaschinenbauers Zwick Roell weiß, dass das den verantwortlichen vieler Betriebe gerade nicht leicht fällt. Für manche Kaufleute, berichtet Roell, gehe es nur darum, das erste Quartal 2021 zu überstehen.

Die Industrie- und Handelskammer Ulm denkt derweil schon weiter: Sieben übergeordnete Ziele sind Teil einer Strategie, die in den kommenden zehn Jahren umgesetzt werden und den Standort weiter stärken soll.

44.000 Betriebe sind in der IHK Ulm organisiert

IHK-Präsident Roell und seine sechs Stellvertreter haben gemeinsam mit den Kammermitarbeitern je ein großes Themenfeld bearbeitet. Zum Paket gehören 33 Projekte, 21 Veranstaltungen und vier Publikationen, die alle für 2021 geplant sind. Weitere könnten in den darauffolgenden Jahren folgen. Die Strategie war ein erklärtes Ziel von Hauptgeschäftsführer Max-Martin Deinhard. Sie soll Themen, die die Wirtschaft an jedem Ort betreffen, auf die ganz speziellen regionalen Bedürfnisse herunterbrechen. Sie soll den 44.000 Mitgliedsbetrieben deutlicher als bisher zeigen, wofür genau eigentlich die Beiträge ausgegeben werden. Und sie soll grundsätzliche Positionen der regionalen Wirtschaft festzurren. Auch solche, die sehr sicher nicht von allen Unternehmern geteilt werden.

Krisenzeiten sind Kammerzeiten - auch in Ulm

Manche zentralen Ziele sind altbekannt, etwa die Entwicklung der Infrastruktur, die berufliche Bildung, die Sicherung von Fachkräften, der Wissenstransfer von Universität und Hochschulen zu den Betrieben oder die Digitalisierung. Die Vermeidung von Bürokratie und ein Netzwerk ehrbarer Kaufleute, bei denen das Wort verlässlich gilt, liegen IHK-Präsident Roell besonders am Herzen. Und auch die Nachhaltigkeit als Grundlage wirtschaftlichen Handelns hat es ins Strategiepapier geschafft. Die Kammer will ihre Mitglieder beispielsweise beraten, wie diese ihren CO2-Fußabdruck verkleinern oder klein halten können. „Wir müssen immer den Gleichschritt schaffen: Es muss ökonomisch und ökologisch gehen“, betont Roell.

Evobus hat das Jahr abgeschrieben

Auch aktuell ist der Rat der IHK gefragt. „Krisenzeiten sind Kammerzeiten“, sagt Roell. Im Frühjahr habe die Kammer ihren Mitgliedern dabei geholfen, staatliche Hilfen zu bekommen – zwölf Stunden täglich, auch am Samstag und Sonntag. Nun berate die Kammer beispielsweise Firmen, die ihr Geschäftsmodell angesichts des Lockdowns oder ausbleibender Kunden überarbeiten wollen.

Evobus in Neu-Ulm hat nach eigenen Angaben das Jahr 2021 schon weitgehend abgeschrieben und hofft auf die Zeit danach. Für manche Firmen im Bereich der IHK Ulm geht es dagegen erst einmal bloß darum, die kommenden Monate zu überstehen. Roell geht davon aus, dass zehn Prozent der regionalen Betriebe von Corona profitieren. Ein knappes Viertel spüre weder Vor- noch Nachteile. Der Rest leide unter der Pandemie und den Beschränkungen. An positive Entwicklungen aus der Krise glaubt Jan Stefan Roell trotz allem. Er gibt ein Beispiel: Mit einer speziellen Kameratechnologie und zugeschalteten Experten ermögliche es seine Firma den Kunden nun, bestellte Maschinen aus der Ferne abzunehmen – kostspielige und langwierige Dienstreisen fallen weg.

Die Beiträge an die IHK hängen vom Gewerbeertrag der Firmen ab und werden rückwirkend berechnet – letztlich wirkt sich die Pandemie also auch auf das Budget der IHK Ulm aus. Für die Kammer könnten im schlimmsten Fall 30 Prozent davon wegbrechen, sagt Roell. Für die kommenden zwei Jahre seien die Projekte aber finanziell abgesichert, auch am 162 Köpfe zählenden Personal soll nicht gekürzt werden. „Wir haben viel vor“, betont der Kammerpräsident und verweist wieder auf die Strategie für das kommende Jahrzehnt: „Wir wollen eine gute Kammer noch besser machen.“

Ein konkretes Beispiel bringt Zukunftstechnologien, Nachhaltigkeit und Wissenstransfer zusammen: Jeder regionale Unternehmer kann auf das Ulmer Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung (ZSW) zugehen, seine Kompetenzen vorstellen und nachfragen: Kann ich mit meine Fähigkeiten in die Entwicklung und Herstellung von Batteriem einbringen? Professor Markus Hölzle will die Geschäftsleute beraten und ihnen so neue Geschäftsfelder zeigen. Ein anderer Ansatz ist, auch kleineren Mittelständlern die Verarbeitung großer digitaler Datenmengen zu ermöglichen – bislang nutzen nach Angaben von Roell und Deinhard nur größere Firmen Big Data.

Der gemeinsame Neujahrsempfang mit der IHK Bodensee-Oberschwaben mit 1000 Gästen ist wegen der Pandemie indes auf den Sommer verlegt worden, für alle weiteren angepeilten Veranstaltungen gibt sich Roell zuversichtlich. Auch Mischungen aus Präsenz-Events und Video-Schalten hätten sich zuletzt bewährt.

