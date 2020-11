vor 6 Min.

Wasserrohrbruch in der Karlstraße: Wegen Baustelle droht Stau in Ulm

Autofahrer, die in Ulm täglich die Karlstraße nutzen, müssen womöglich Geduld aufbringen. Wegen eines Wasserrohrbruchs kommt es zu einer Sperrung.

Nach einem Wasserrohrbruch in Ulm muss die Karlstraße für die Reparatur zum Teil gesperrt werden. Nach Angaben der Stadtverwaltung müsse mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden.

Demnach wurde am Montag gegen 15.30 Uhr der Wasserrohbruch auf der Karlstraße auf Höhe der Hausnummer 53 gemeldet. Die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm seien dabei, den Schaden zu lokalisieren und zu beheben. Dazu werde am Dienstag eine Baustelle eingerichtet, die auch eine Fahrbahnseite und einen Teil des Multifunktionsstreifens in der Straßenmitte umfasst.

Hier in der Karlstraße wird die Baustelle errichtet. Bild: Helmstädter

Es ist laut Stadtverwaltung geplant, zwischen Keplerstraße und Frauenstraße eine Einbahnstraße in West-Ost-Richtung einzurichten. Das heißt, der Verkehr aus Richtung Blaubeurer Straße kann die Karlstraße nutzen. In der Gegenrichtung wird der Verkehr einschließlich des Nahverkehrs aber über Frauenstraße, Olgastraße und Neutortstraße umgeleitet. Hier müsse mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden, so die Stadtverwaltung.

Die Reparatur werde, abhängig vom Ausmaß des Schadens, voraussichtlich bis Freitag, 6. November, dauern. So lange bleibt ein Teil der Karlstraße gesperrt und es wird die Einbahnstraßenregelung beziehungsweise eine Umleitung geben. (az)

