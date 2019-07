vor 59 Min.

Wasserschaden in der Volksbank Ulm

Die Neu-Ulmer Geschäftsstelle der Volksbank Ulm-Biberach ist derzeit nicht zugänglich. Das meldet das Geldinstitut auf Twitter.

Grund sei ein Wasserschaden, schreibt die Volksbank. "Wir arbeiten mit Hochdruck daran, das Problem zu beheben", heißt es in dem Eintrag auf Twitter weiter. Die Filiale befindet sich in der Augsburger Straße in der Stadtmitte von Neu-Ulm. (az)

