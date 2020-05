00:31 Uhr

Wasserwacht rettet Mann das Leben

Die Wasserwacht Neu-Ulm hat am Sonntag in Ludwigsfeld einem Schwimmer das Leben gerettet.

Schwimmer verließ im Ludwigsfelder See die Kraft

Die Wasserretter der BRK Wasserwacht Neu-Ulm haben am Sonntag einem Mann am Ludwigsfelder Naherholungssee das Leben gerettet. Zwei Schwimmer wollten nach Angaben der Wasserwacht am Sonntag kurz vor 15 Uhr vom Steg vor der Wachstation in Richtung des östlichen Floßes schwimmen. Dabei handelt es nach einer Schätzung von Helmut Graf, Pressesprecher der Wasserwacht Neu-Ulm, um eine Strecke von etwa 150 Metern. Etwa 20 Meter vom Steg entfernt verließ die beiden Schwimmer die Kraft.

Einer der beiden Männer, die zwischen 20 und 30 Jahre alt sind, schaffte es, das Ufer zu erreichen. Der andere Schwimmer versuchte, sich über Wasser zu halten, um sich an das Floß zu retten. Dies gelang ihm nach Angaben der Wasserwacht jedoch nur kurz. Die Wasserretter erkannten sofort, dass sich der Mann in akuter Lebensgefahr befand und retteten ihn mithilfe von Rettungsbrettern aus dem Wasser. Da der Mann kurz unter Wasser war, wurde der Rettungsdienst des Bayerischen Roten Kreuzes mit Notarzt alarmiert. Dieser brachte den Patienten zur Überwachung in eine Klinik.

Besonders am Beginn der Badesaison werde die noch kühle Wassertemperatur oft unterschätzt, warnt die Wasserwacht. „Das Wasser war nur 16 Grad warm“, sagte Graf im Gespräch mit unserer Redaktion. „Da kühlt man relativ schnell aus. Und wenn man nicht mehr kann, dann kann man einfach nicht mehr.“ Das könne wie im vorliegenden Fall lebensgefährlich werden.

Graf weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Badegäste während der Badesaison auch Rücksicht auf die Rettungskräfte nehmen und nicht die Einsatzfahrzeuge, beispielsweise durch abgestellte Fahrräder, blockieren sollten. Dies koste im Notfall viel Zeit. (aat)

