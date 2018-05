19.05.2018

Wechsel bei der CSU

Beate Altmann verlässt den Stadtrat, ihr Nachfolger Rainer Sandberg ist nun im Amt

Beate Altmann verlässt mit zwei Blumensträußen den Sitzungssaal. In den nächsten Jahren wird sie den Raum, in dem der Sendener Stadtrat tagt, nur noch als Zuschauerin betreten. Denn die CSU-Stadträtin hat nach überstandener Krankheit nun auf eigenen Wunsch das Sendener Gremium verlassen. Altmann hat zehn Jahre lang in der Kommunalpolitik mitgearbeitet und war als Schulleiterin vor allem in Bildungsfragen eine gefragte Ansprechpartnerin. Auf Kreisebene bleibt Beate Altmann der CSU-Fraktion weiterhin erhalten.

Bürgermeister Raphael Bögge bedankte sich mit einem Blumenstrauß für zehn Jahre gute Zusammenarbeit, in denen Beate Altmann immer ein „konstruktiv-kritischer Querkopf“ gewesen sei. Überschwänglich gelobt wurde Altmann vor allem von ihrer Fraktion – und ebenso mit Blumen. CSU-Chef Walter Wörtz bedauert neben der fachlichen Expertise vor allem, dass „wir mal wieder eine Frau in unserer Runde verlieren“. Denn Nachrücker von Beate Altmann ist der Witzighauser Rainer Sandberg, der Vater von UBG-Stadtrat Arne Sandberg.

Altmann selbst war gerührt ob der netten Abschiedsworte. Sie bedankte sich für gute Gespräche und sagte, dass ihr die Entscheidung nicht leicht gefallen sei. Es seien zehn spannende, schöne Jahre gewesen. Zum Schluss hatte sie noch einen Rat parat: „Ich möchte euch mit auf den Weg geben, immer die Wertschätzung und den Respekt für- und voreinander zu behalten.“ Die Menschen müssten stets an erster Stelle stehen, erst danach komme die Sachpolitik.

Der neue CSU-Stadtrat Rainer Sandberg übernimmt die Sitze, die Altmann innehatte und gehört nun dem Haupt-, Schul- und Sozialausschuss an. (cao)

