25.03.2019

Wechsel in Fahlheim

Florian Soor folgt beim Musikverein auf die Vorsitzende Gabriele Fischer

Schweren Herzens ist die Vorsitzende des Fahlheimer Musikvereins Gabriele Fischer bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung von ihrem Posten zurückgetreten. Seit sechs Jahren stand sie an der Spitze des Vereins. Die Mitglieder honorierten ihre Arbeit mit viel Beifall. „Es fällt mir sehr schwer zurückzutreten, aber ich denke, es ist nun Zeit, dass andere dieses Amt machen“, sagte Fischer, die als Wirbelwind im Vorstand galt. Sie blickte auf das vergangene Jahr und die zurückliegenden sechs Jahre zurück und meinte: „Ich hatte in meiner Amtszeit drei Dirigenten, das letzte Jahr war für mich turbulent und bunt und besonders am Herzen lag mir schon immer die Jugendkapelle.“ Als Nachfolger wurde der bisherige stellvertretende Vorsitzende Florian Soor gewählt, der zusammen mit Stefan Leicht die Vereinsführung übernehmen wird. Kassiererinnen bleiben Katharina Schick und Bianca Schmidt. Schriftführer ist weiterhin Ulrich Schlander. Auf die ausscheidende zweite Jugendleiterin Diana Förster folgt Janina Lerch, die sich zusammen mit Theresa Schlander um die Jugendlichen im Verein kümmern wird.

Bei den Fahlheimer Musikern lief auch im letzten Jahr wieder alles rund. Viele alt bewährte Termine wurden wahrgenommen und zahlreiche neue Veranstaltungen bestritten die Musiker, die als fester Bestandteil in der Gemeinde Nersingen gelten. Die vielen Erfolge bei musikalischen Wettbewerben sind wohl der Beweis dafür, dass sich sowohl die Jugendkapelle als auch das Blasorchester auf hohem musikalischem Niveau bewegen und die Kapelle auch oft gern gesehener Gast bei auswärtigen Vereinen und Veranstaltungen ist. „Der Verein ist wie ein Räderwerk und wenn jedes Rad seine Funktion übernimmt, dann funktioniert alles“, lautet das Erfolgsrezept des Musikvereins.

Für 40-jährige Treue zum Musikverein wurden Mathilde Vogt, Josef Steinmayer und Rosa Losert ausgezeichnet. (ewgo)

