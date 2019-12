vor 17 Min.

Wegen Biberfraß: Rundweg am Pfuhler See gesperrt

Biber haben viele Bäume des Rundwegs am Pfuhler See angenagt.

Die Stadt Neu-Ulm hat am Wochenende den westlichen Teil des Rundwegs am Pfuhler See aus Sicherheitsgründen gesperrt. Biber haben dort viele Bäume angenagt.

Biber haben in den vergangenen Tagen und Wochen zahlreiche kleinere und auch große Bäume teilweise so sehr angenagt, dass sie nicht mehr standsicher sind. Die Verkehrssicherheit entlang des westlichen Rundwegs könne deshalb derzeit nicht gewährleistet werden, teilte die Stadtverwaltung mit.

Der westliche Teil des Sees ist dem Naturschutz zugeordnet und dient den Bibern als Lebensraum. Die Stadtverwaltung schließt weiteren Biberfraß nicht aus. Der Rundweg bleibt deshalb aus Sicherheitsgründen den gesamten Winter über bestehen.

Verwaltung geht davon aus, dass Rundweg im Frühjahr wieder geöffnet werden kann

Erfahrungsgemäß halten sich die Biber vor allem in den Wintermonaten im Westen des Pfuhler Badesees auf. Im Frühjahr suchen sie sich neue Nahrungsquellen und wechseln hierzu meist den Standort. Die Verwaltung geht daher davon aus, dass der Weg im Frühjahr wieder geöffnet werden kann, sobald die angenagten und nicht mehr standsicheren Bäume gefällt und die Wege wieder verkehrssicher sind. (az)

