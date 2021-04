Wegen Corona: Das Ulmer Zelt 2021 ist ersatzlos abgesagt

Schon 2020 ist das Festival wegen der Pandemie ins Wasser gefallen. Warum die Organisatoren jetzt auch alle Pläne für das Ulmer Zelt 2021 streichen.

Das Ulmer Zelt 2021 ist abgesagt - komplett und ersatzlos. Das hat der Verein zur Förderung der freien Kultur Ulm am Montagvormittag bekannt gegeben. Somit fällt das beliebte Festival in der Friedrichsau, mit Pop und Rock, Kabarett und Familienprogramm, zum zweiten Mal in seiner Geschichte vollkommen aus. Schon 2020 musste der Verein all seine Pläne wegen der Corona-Pandemie streichen. Warum auch im Sommer 2021 keine Spielzeit stattfinden kann, dazu äußern sich jetzt die Organisatoren um den künstlerischen Leiter Jan Ilg und Pressesprecher Adrian Büsselmann: "Spätestens am 21. April hätten wir mit dem Aufbau beginnen müssen, was aufgrund der momentanen gesetzlichen Verordnungen einfach nicht möglich ist."

"Element of Crime", Wallis Bird, alles abgesagt - kein Ulmer Zelt 2021

Die Macher des Zelts erklären in einer Mitteilung, dass sie ihrer Verantwortung gegenüber den Besuchern, den vielen ehrenamtlichen Mitarbeitern und der Gesellschaft gerecht werden wollten. "Dennoch bedauern wir den erneuten Ausfall einer Spielzeit sehr und bitten an dieser Stelle um Verständnis, Solidarität und Unterstützung", schreibt Adrian Büsselmann. "Wir haben lange überlegt, ob es denn nicht doch noch eine Möglichkeit für eine Spielzeit in der Friedrichsau gibt. Jedoch sehen wir für dieses Jahr wieder keine Optionen", heißt es in der Mitteilung. "Unsere angedachten Konzepte sind in der vorliegenden Corona-Lage leider alle nicht umsetzbar."

Da die Pandemie seit einem halben Jahr die Veranstaltungsbranche lahmlegt und teilweise Quarantäne-Vorgaben für internationale Reisen gelten, hatten die Zelt-Organisatoren noch überlegt, ein Programm nur mit Künstlern aus Deutschland auf die Beine zu stellen. Doch auch diese Idee scheint nicht umsetzbar.

Für 2022 kündigt das Ulmer Zelt ein ganz neues Programm an

Nur noch 30 Tage wären bis zum Festivalstart geblieben, vom 19. Mai bis 3. Juli 2021 sollte das Ulmer Zelt dauern. Es wäre die 34. Spielzeit gewesen. Auf dem Programm standen Konzerte von "Element of Crime", Wallis Bird und "The Gardener & the Tree", die schon 2020 hätten stattfinden sollen. "Wir haben uns auch entschieden, die bereits veröffentlichten Veranstaltungen nicht erneut zu verschieben und 2022 ein komplett neues Programm zu präsentieren", erklärt Büsselmann. Deshalb können nun bereits gekaufte Karten zurückgegeben werden, alle Käufer würden vom Ticketanbieter "Loveyourartist" per E-Mail über die Rückabwicklung informiert.

Am Ende der Absage bleibt den Veranstaltern nur ein Dank, den "Mitarbeitern, Unterstützern, Partnern und Sponsoren", für die "Treue in dieser schwierigen Zeit". Die letzten Sätze in der Mitteilung richten sich an die Zelt-Besucher: "Passt auf euch auf und bleibt gesund! Wir freuen uns, euch im nächsten Jahr wieder alle begrüßen zu dürfen."

Lesen Sie auch: