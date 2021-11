Wegen Corona: Stadt Neu-Ulm sagt mittelalterlichen Weihnachtsmarkt ab

Jetzt hat auch Stadt Neu-Ulm den Weihnachtsmarkt für 2021 abgesagt. Oberbürgermeisterin Albsteiger begründet die Entscheidung mit der aktuellen Corona-Situation.

Die Stadt Neu-Ulm hat ihren mittelalterlichen Weihnachtsmarkt auf dem Rathausplatz und Johannesplatz abgesagt. Als Grund gibt die Verwaltung in einer Mitteilung am Freitag die "derzeitigen Corona Situation" an.

Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger bedauere demnach die Absage, betont aber auch: "Das dynamische Infektionsgeschehen, die hohen Inzidenzen, die angespannte Situation in den Kliniken und auch die Unsicherheiten, was in den nächsten Tagen noch alles passiert, lassen uns keine andere Wahl. Ich hätte es mir wirklich sehr gewünscht, mit dem Markt für alle Bürgerinnen und Bürger weihnachtliche Stimmung und auch ein wenig Normalität in die Stadt zu bringen."

Weihnachtsmarkt in Neu-Ulm abgesagt: Entscheidung musste am Freitag fallen

Jedoch würden der Schutz der Bürgerinnen und Bürger, aller Beteiligten und die Solidarität mit den Beschäftigten in den Kliniken, sowie allen anderen derzeit schwer betroffenen Gesundheits- und Rettungsdiensten nun ganz klar vorgehen, so Albsteiger weiter. Die Entscheidung habe spätestens am Freitag gefällt werden müssen, da der Aufbau für den Markt am Samstag begonnen hätte.

Der mittelalterliche Weihnachtsmarkt, der seit dem Jahr 2014 auf dem Rathausplatz und seit 2018 zusätzlich auf dem Johannesplatz stattfindet, fällt somit im zweiten Jahr in Folge aus. (AZ)