vor 20 Min.

Wegen Corona: Ulmzug und Ulmer Narrentage fallen aus

Was viele befürchtet haben, steht nun fest: Wegen Corona fällt die Fasnet in Ulm aus. Ein kleines Trostpflaster bereitet die Narrenzunft Ulm aber vor.

Vielerorts gilt der 11. November als Faschingsauftakt. Unmittelbar vor diesem Tag hat die Ulmer Narrenzunft alle Veranstaltungen der Saison abgesagt. Die Karnevalsgesellschaft Greane Krapfa aus Oberelchingen hat kürzlich dieselbe Entscheidung getroffen.

40 Bilder Der Narrensprung "Ulmzug 2020" in Bildern Bild: Alexander Kaya

Wegen der Corona-Pandemie sind die Ulmer Narrentage und damit auch der traditionelle große Narrensprung Ulmzug abgesagt – zum ersten Mal in der 29-jährigen Geschichte der Narrenzunft. Auch die Kornhaustage zur Weiberfasnet und zum Hemdglonker finden nicht statt. Lange hatte die Narrenzunft die Ulmer Fasnet 2021 nach eigenen Angaben normal geplant und auf das Beste gehofft. „Aber leider ohne Happy End“, schließt Pressesprecher Markus Weber. Im Hinblick auf die aktuelle Situation rund um die Corona-Pandemie sei es undenkbar, die publikumsträchtigen Veranstaltungen durchzuführen, sagt Zunftmeister Gerhard Wies. „Hier stehen für uns das Wohl und die Gesundheit unserer Mitglieder, Narrenfreunde und Gäste an oberster Stelle.“ Die Fasnetszeit an sich könne aber nicht abgesagt werden: Ein echter Narr trage die Fasnet stets in seinem Herzen.

Um zumindest ein bisschen Stadtfasnet und Fasnetsgefühl zu ermöglichen, will die Narrenzunft die Häser und Masken ihrer Narrenfiguren ab dem 7. Januar in den Räumen der Ulmer Stadtbibliothek ausstellen. Zudem sollen der Weg des Ulmzugs und die Innenstadt mit Fasnetsbendeln und Fahnen geschmückt werden. (az)

Lesen Sie auch:

Themen folgen