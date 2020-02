vor 14 Min.

Wegen rutschiger Straße: Unfall mit drei Schwerverletzten bei Albeck

Bei Langenau ist in der Nacht auf Mittwoch ein kleiner Lieferwagen auf die Gegenspur geraten und hat so einen Unfall verursacht.

Die Witterungsverhältnisse haben einen schweren Unfall mit drei Verletzten bei Langenau verursacht. Ein kleiner Lieferwagen war auf die Gegenspur gerutscht.

Von Thomas Heckmann

Ein schwerer Unfall auf rutschiger Straße bei Langenau hat in der Nacht auf Mittwoch drei Schwerverletzte gefordert. Kurz vor ein Uhr nachts war der 20-jährige Fahrer eines Kleinlieferwagens von Langenau kommend auf der ehemaligen Bundesstraße 19 in Richtung Ulm unterwegs. Nach Albeck war die Straße durch Graupelschauer vereist. Ausgangs einer Rechtskurve geriet der Wagen wegen der Witterungsverhältnisse und offenbar auch zu hoher Geschwindigkeit außer Kontrolle und rutschte auf die Gegenfahrbahn.

Dort prallte er mit so großer Wucht gegen den entgegenkommenden Mini einer 37-Jährigen, dass dieser sich entgegen der Fahrtrichtung drehte und neben der Fahrbahn im Acker zum Stehen kam. Das Auto des Unfallverursachers blieb im Straßengraben der gegenüberliegenden Seite stecken.

Durch den Zusammenstoß wurden die beiden Personen im Mini in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Die Feuerwehren aus Langenau und dem Stadtteil Albeck waren mit über 30 Feuerwehrleuten im Einsatz, um die Schwerverletzten schonend aus dem Fahrzeugwrack zu befreien, dazu musste auch das Dach abgetrennt werden. Auch der Unfallverursacher verletzte sich schwer, konnte aber von Ersthelfern aus dem Auto befreit und erstversorgt werden. Zwei Notärzte und die Besatzungen von drei Rettungswagen setzten die Versorgung an der Unfallstelle fort und brachten die Schwerverletzten in umliegende Krankenhäuser. Der Unfallaufnahmedienst der Verkehrspolizei Laupheim sicherte an der Unfallstelle Spuren und führt die Ermittlungen. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf etwa 24.000 Euro.

Drei Schwerverletzte forderte ein Frontalzusammenstoß auf glatter Fahrbahn am Dienstag (12.02.2020) zwischen Langenau und Ulm Video: Thomas Heckmann

