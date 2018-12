13:00 Uhr

Weihnachtsgeschichten zwischen Bäumen im Weißenhorner Wald

Im Advent schauen die Mädchen und Buben des Kindergartens St. Franziskus regelmäßig bei der Waldkrippe vorbei. Sie liegt am inoffiziellen Krippenweg.

Von Andreas Brücken

Der Geruch von Moos und Erde liegt in der Luft. Die Buben und Mädchen aus dem Waldkindergarten St. Franziskus sind an diesem Morgen dick eingepackt in wärmende Jacken, Mützen und Schuhen. Sie schieben mit vereinten Kräften einen Bollerwagen durch den Weißenhorner Wald. Ihr Ziel ist eine kleine Krippe, die am Wegesrand aufgebaut ist. Seit fünf Jahren stehe diese schon dort, erzählt die Kindergartenleierin Andrea Dirscherl.

Doch die Krippe ist nicht die einzige in dem Waldstück nahe der 14-Nothelfer-Kapelle. Selbst Dirscherl kennt die Menschen nicht, die schon seit etwa 20 Jahren die Szenen von der Geburt Jesu gestalten. Inzwischen sei der inoffizielle Krippenweg schon bei vielen Menschen bekannt und beliebtes Ausflugsziel für Spaziergänger geworden, sagt die Kindergartenleiterin.

Manchmal sind auch fast lebensgroße Figuren im Wald versteckt

Miniaturfiguren bis hin zu fast lebensgroßen Pappmodellen sind manchmal versteckt oder auch ganz offensichtlich am Wegesrand zu entdecken, die jährlich zur Vorweihnachtszeit von Unbekannten aufgestellt werden und spätestens an Mariä Lichtmess wieder verschwinden.

Die vorweihnachtlichen Ausflüge zur Waldkrippe gehören im katholischen Kindergarten derzeit fest zum wöchentlichen Ablauf. „Wir versuchen das religiöse Bild von Weihnachten zu bewahren“, sagt Dirscherl und ergänzt, dass sie und ihre Kolleginnen keine Belehrer sein wollen, wenn die Kinder vom Weihnachtsmann statt vom heiligen Nikolaus sprechen. „Es gehört wohl einfach zum aktuellen Bild von Weihnachten dazu“, sagt die Erzieherin.

Um den Kindern die Weihnachtsbotschaft näher zu bringen, haben die Erzieherinnen gemeinsam mit Kindern einst liebevoll Figuren aus Ton modelliert: Maria, Josef und die Hirten stehen auf einem Baumstumpf und unter einer ausgerissenen Wurzel. Um sie herum liegen, säuberlich platziert, Äste, Zweige und Steine, die Kinder als Schätze im Wald gefunden haben.

Im Wald bei Weißenhorn herrscht absolutes Feuerverbot

Dirscherl versammelt die Buben und Mädchen um sich herum und greift zum Weihnachtsbuch: „Alle Tiere, nah und fern, wollen gern zum Weihnachtsstern. In der Ferne ist ein Stern zu sehen, das ist der Stern von Bethlehem.“ Die Blicke der Kinder hängen an ihren Lippen. Die Kleinen haben es sich auf einem Kreis aus Ästen und Zweigen bequem gemacht.

Bei fast jedem Wetter spielen die Buben und Mädchen des Waldkindergartens unter freiem Himmel. „Nur Sturm oder Schneebruch hält uns davon ab“, sagt die Leiterin. Auch die Kälte sei im Winter noch nie ein Problem gewesen: „So lange die Kinder die passende Kleidung anhaben und in Bewegung bleiben.“

Aller weihnachtlichen Stimmung zum Trotz achten die Erzieherinnen auch zur Winterzeit auf das absolute Feuerverbot im Wald. Kerzen seien deshalb auch in der Krippenlandschaft ein absolutes Tabu, fügt Dirscherl hinzu.

Derzeit werden im Waldkindergarten St. Franziskus 19 Mädchen und Buben im Alter zwischen zwei und sieben Jahren von fünf Erzieherinnen betreut. Gegründet wurde die katholische Einrichtung durch eine Elterninitiative.

Mehr über den Weißenhorner Krippenweg lesen Sie hier: Rätsel um Krippen im Weißenhorner Wald.



Themen Folgen