28.12.2020

Weihnachtsgrüße aus Ulm

Musik, Tanz und Literatur: Mitten aus dem Lockdown meldet sich das Ensemble des Theaters Ulm mit einem Weihnachtsvideo

Von Veronika Lintner

„Stille Nacht“ – das ist in diesem Jahr mehr als ein Lied. Es ist das eigentliche Motto dieser Weihnacht 2020, im kulturellen Lockdown. Keine Konzerte, kein Theater, kein Ballett. Doch am Theater Ulm – wo zumindest die Probenarbeit hinter den Kulissen weitergeht, aber der Spielbetrieb seit November ruht – rührt sich etwas. Ein bunter, vielfältiger Weihnachtsgruß per Video steht seit Heiligabend auf dem Youtube-Kanal des Stadttheaters, mit Beiträgen aus den Sparten Musik, Tanz und Schauspiel. Eine zweite Videobotschaft, mit konzertanter Note, soll an Silvester folgen. „Mit diesen beiden Beiträgen möchten alle Mitwirkenden den verordneten Theaterentzug abmildern, den Kontakt zu unserem Publikum wahren und auf diesem Weg frohe Feiertage und ein glückliches neues Jahr wünschen“, erklärt das Theater.

Das Video auf dem Youtube-Kanal des Theaters ist dort bis zum 30. Dezember kostenfrei zu sehen. Das Programm: besinnliche Musik mit Mitgliedern des Opernchores, festliche Bläserklänge von den Musikern des Philharmonischen Orchesters der Stadt Ulm. Weihnachtslieder singen Alexandra Ostapenko, I Chiao Shih und Maryna Zubko in ihren jeweiligen Heimatsprachen, sie werden am Flügel begleitet vom Generalmusikdirektor Timo Handschuh. Der Tenor Markus Francke singt den Klassiker „Cantique de Noël“ von Adolphe Charles Adam, Björn Ingmar Böske und Markus Hottgenroth rezitieren Texte zum Fest mit einem Augenzwinkern – auch ein Heinz-Erhardt-Gedicht ist mit dabei. Das Tanzensemble, in Engelskostümen, umrahmt spielerisch den virtuellen Weihnachtsgruß.

An Silvester, 31. Dezember, 18 Uhr, will das Theater einen weiteren, 40-minütigen, Videoclip freischalten. Dabei soll das Philharmonische Orchester unter der musikalischen Leitung von Timo Handschuh zu erleben sein, mit Höhepunkten aus dem Programm des traditionellen Neujahrskonzertes, das wegen der Corona-Krise ausfallen muss. Erklingen wird Musik von Bedrich Smetana und Johann Strauss jun. Maryna Zubko interpretiert die Arie der Violetta aus Verdis „La Traviata“ („Sempre libera“), die Gospelsängerin Siyou Isabelle Ngnoubamdjum singt Phil Collins’ Musicalhit „You’ll be in my Heart“.

Den Abschluss des musikalischen Neujahrsgrußes bildet dann die Uraufführung „Hope“ von und mit dem Ulmer Trompeter und Komponist Joo Kraus. Dieses Programm können Konzert- und Opernliebhaber und Freunde des Theaters Ulm bis zum 6. Januar 2021 auf Youtube finden. (veli, mit az)

