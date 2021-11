Ulm

14:45 Uhr

Trotz Absagen in Bayern: Ulm hält an Weihnachtsmarkt fest

Die Buden auf dem Münsterplatz in Ulm stehen alle. Doch noch immer stegt eine Absage des Weinachtsmarkts im Raum.

Plus Neu-Ulm sagt den Weihnachtsmarkt nun doch ab, Ulm will an den Plänen festhalten. Doch die letzte Entscheidung hat ein anderer.

Von Sebastian Mayr

Am Freitag um 12.32 Uhr verschickt die Stadt Neu-Ulm die Absage des mittelalterlichen Weihnachtsmarkts auf dem Rathausplatz und dem Johannesplatz, rund eine Stunde später sagt Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ( CSU) alle Christkindlmärkte im Freistaat ab. Doch was bedeutet das für den Ulmer Weihnachtsmarkt, der nun der letzte große seiner Art im weiten Umkreis ist? Der Organisator gibt sich zuversichtlich. Doch die abschließende Entscheidung hat er nicht in der Hand.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

