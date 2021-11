Ulm

vor 18 Min.

Weihnachtsmarkt in Ulm eröffnet: So war der Auftakt - mit OB Czisch in Quarantäne

Plus Während im Landkreis Neu-Ulm alle Märkte abgesagt wurden, hat der Budenzauber in Ulm begonnen. Zur umstrittenen Eröffnung fehlte Ulms OB Gunter Czisch – wegen einer Corona-Infektion.

Von Oliver Helmstädter

18.000 Lichter am Münsterplatz-Weihnachtsbaum leuchten auf Knopfdruck. Pünktlich um 18 Uhr wurde es Licht auf einem Weihnachtsmarkt, der in die Geschichte eingehen wird. Nicht nur, weil Ulms Stadtoberhaupt ausgerechnet wegen einer Corona-Infektion der feierlichen Eröffnung fernbleiben musste. Sondern viel mehr, weil in Ulm mit der Budenstadt erlaubt ist, was in Neu-Ulm verboten ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen