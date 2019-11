vor 16 Min.

Weihnachtsmarkt Neu-Ulm 2019: Termine, Öffnungszeiten, Programm

Seit 2014 lockt der Mittelalterliche Weihnachtsmarkt in Neu-Ulm viele Besucher auf den Rathausplatz. Öffnungszeiten, Terminen und Programm - alle Infos im Überblick.

Der Mittelalterlicher Weihnachtsmarkt Neu-Ulm 2019 wurde heute am 30.11.19 offiziell eröffnet. Alle Infos zu Öffnungszeiten, Terminen und Programm lesen Sie hier.

Mittelalterlicher Weihnachtsmarkt Neu-Ulm 2019: Die Tage werden kürzer, die Temperaturen fallen - Stunde um Stunde rückt die für viele schönste Zeit des Jahres immer näher. In und um Augsburg stimmen sich die Städte und Gemeinden mit besinnlichen Advents- und Weihnachtsmärkten auf das Fest der Liebe ein - so auch beim Weihnachtsmarkt in Neu-Ulm 2019.

Start, Termine, Öffnungszeiten und Programm - lesen Sie hier alle Infos zum mittelalterlichen Weihnachtsmarkt Neu-Ulm 2019.

Weihnachtsmarkt Neu-Ulm 2019: Start und Öffnungszeiten

Geöffnet ist der Mittelalterliche Weihnachtsmarkt in Neu-Ulm Sonntag bis Mittwoch von 11.30 bis 21.30 Uhr und Donnerstag bis Samstag von 11.30 bis 22.00 Uhr. Direkt unter dem Neu-Ulmer Weihnachtsbaum gibt es Vorführungen mittelalterlicher Handwerkskunst sowie zahlreiche unterschiedliche Marktstände. Kapellen und Chöre aus der Region laden zum gemütlichen Verweilen ein. Einen Überblick über das Programm "Mittelalterlicher Weihnachtsmarkt Neu-Ulm 2019" mit allen Terminen finden Sie hier:

Programm und Termine des Neu-Ulmer Weihnachtsmarktes 2019

Samstag, 30. November

12.00 Uhr: Feierliche Eröffnung mit Oberbürgermeister Gerold Noerenberg

12.00 Uhr: Posaunenchor Pfuhl

19.00 Uhr: Feuershow mit der Feuersbrunft Esslingen

Dienstag, 03. Dezember

18.00 Uhr: Wiblinger Klostermusikanten

Donnerstag, 05. Dezember

18.30 Uhr: Donautalspazen Eggingen

19.45 Uhr: Puss-N-Boots Neu-Ulm

Freitag, 06. Dezember

18.00 Uhr: Ten Dance - Junior Hip Hop

Samstag, 07. Dezember

17.00 Uhr: Waldhornensemble Hornklasse Musikschule Neu-Ulm

19.00 Uhr: Feuershow mit der Feuersbrunft Esslingen

Dienstag, 10. Dezember

18.00 Uhr: Nachwuchsorchester Pfuhl

19.00 Uhr: Feuerwehrkapelle Pfuhl

Mittwoch, 11. Dezember

20.00 Uhr: Soko Vokale

Donnerstag, 12. Dezember

19.00 Uhr: Musikkapelle Grimmelfingen

Freitag, 13. Dezember

18.00 Uhr: Posaunenchor Pfuhl

Samstag, 14. Dezember

19.00 Uhr: Feuershow mit der Feuersbrunft Esslingen

Sonntag, 15. Dezember

17.30 Uhr: Saxophon Ensembles Musikschule Neu-Ulm

Dienstag, 17. Dezember

17.00 Uhr: Singklasse Musikschule Neu-Ulm

19.00 Uhr: Jagdhornbläser

Freitag, 20. Dezember

18.15 Uhr: Streichensemble Musikschule Neu-Ulm

Samstag, 21. Dezember

19.00 Uhr: Feuershow mit der Feuersbrunft Esslingen

Sonntag, 22. Dezember

16.00 Uhr: Stadtkapelle Neu-Ulm

In der Region gibt es noch viele weitere Weihnachtsmärkte. Hier bieten wir einen Überblick mit Karte: zur Weihnachtsmarkt-Übersicht. (AZ)

Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen im Programm vorbehalten.

