Weihnachtsmarkt "Senden leuchtet": Start, Termine und Öffnungszeiten

Im Kreis Neu-Ulm findet 2019 der Weihnachtsmarkt "Senden leuchtet" statt. In diesem Artikel bekommen Sie die Infos rund um Start, Termine und Öffnungszeiten.

Auf dem Weihnachtsmarkt in Senden können die Besucher an den Buden Glühwein, Lebkuchen und vieles mehr kaufen. Die weihnachtliche Beleuchtung sorgt dabei für die richtige Stimmung - und für den Namen der Veranstaltung im Landkreis Neu-Ulm, die "Senden leuchtet" heißt.

Wann ist der Start? Was sind die Termine und Öffnungszeiten beim Weihnachtsmarkt in Senden? In diesem Artikel liefern wir die wichtigsten Informationen für Besucher.

Weihnachtsmarkt "Senden leuchtet" 2019: Start-Termin im Kreis-Neu-Ulm

Den Start von "Senden leuchtet" gibt es am Donnerstag, 12. Dezember 2019. Der Weihnachtsmarkt wird an diesem Tag um 18 Uhr eröffnet und lässt sich dann bis 21 Uhr besuchen.

Öffnungszeiten und Termine beim Weihnachtsmarkt "Senden leuchtet"

Insgesamt findet der Weihnachtsmarkt an vier Terminen statt: von Donnerstag bis Sonntag, 15. Dezember, bei dem es sich um den dritten Advent handelt.

Die Öffnungszeiten beim Weihnachtsmarkt "Senden leuchtet" unterscheiden sich an jedem Tag ein bisschen. Daher geben wir hier einen Überblick über Termine und Zeiten:

Donnerstag, 12. Dezember 2019: 18 bis 21 Uhr

Freitag, 13. Dezember 2019: 17 bis 21 Uhr

Samstag, 14. Dezember 2019: 11 bis 21 Uhr

Sonntag, 15. Dezember 2019: 11 bis 20 Uhr

Im Kreis Neu-Ulm und in der ganzen Region gibt es noch viele weitere Weihnachtsmärkte. Wenn Sie mehr als "Senden leuchtet" besuchen möchten, finden Sie hier einen Überblick inklusive einer Karte mit allen Orten und Terminen: zur Weihnachtsmarkt-Übersicht.

Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen im Programm vorbehalten.

