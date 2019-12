vor 53 Min.

Weihnachtsmarkt Ulm 2019: Start, Öffnungszeiten, Programm

Der Ulmer Weihnachtsmarkt 2019 gilt als einer der schönsten der Region. Öffnungszeiten, Programm und Termine - hier finden Sie alle Infos zum Weihnachtsmarkt im Überblick.

Bis zum 22. Dezember hat der Ulmer Weihnachtsmarkt in diesem Jahr noch geöffnet und lockt mit seiner schönen Kulisse in der Altstadt von Ulm Touristen aus aller Welt an. Rund um den Ulmer Münster warten auf Besucher zahlreiche Stände und Buden, die allerlei handgemachte Weihnachtsartikel und natürlich Glühwein und andere Leckereien bieten.

In dieser Übersicht erfahren Sie die Öffnungszeiten des Weihnachtsmarkts und welche Termine auf dem Programm stehen.

Ulmer Weihnachtsmarkt 2019: Starttermin und Öffnungszeiten

Rund eine Million Besucher aus nah und fern kommen laut Veranstalter alljährlich in den rund vier Wochen vor Weihnachten nach Ulm, um den Christkindlesmarkt zu erleben. Der große Weihnachtbaum wird von über 18.000 Lichtern beleuchtet. Daneben steht die lebendige Krippe mit echten Tieren.

Der Weihnachtsmarkt Ulm 2019 ist am 25. November gestartet und geht bis zum 22. Dezember. Der Christkindlesmarkt hat täglich von 10 bis 20.30 Uhr geöffnet. Am Ulmer Münster ist ein umfangreiches musikalisches Programm geboten.

Weihnachtsmarkt Ulm 2019: Programm und Termine

Montag, 25. November

18.00 - 23.59 Uhr: Junge Bläserphilharmonie Ulm (JBU) und St. Georgs Chorknaben

Dienstag, 26. November

18.00 - 18.30 Uhr: Musikverein Wiblingen , Jugendorchester

, Jugendorchester 19.00 - 19.30 Uhr: Posaunenchor Ulm des CVJM Ulm

Mittwoch, 27. November

18.30 - 20.00 Uhr: RADIO 7 Choraktion im Münsterportal

Donnerstag, 28. November

18.00 - 18.30 Uhr: Posaunenbezirk Ulm

19.00 - 19.30 Uhr: Musikverein Wiblingen , Großes Orchester

Freitag, 29. November

18.00 - 18.30 Uhr: Gemischter Chor „Illerchoralle“

19.00 - 19.30 Uhr: Bläsergruppe Robert-Bosch-Gymnasium

Samstag, 30. November

18.00 - 18.30 Uhr: Chor der Neuapostalischen Kirche

19.00 - 19.30 Uhr: Sound Vocation, Gesangsverein Eintracht Burlafingen e.V.

Sonntag, 01. Dezember

18.00 - 18.30 Uhr: Jugendblasorchester Neu-Ulm

19.00 Uhr: Jugendkapelle WABBs

Montag, 02. Dezember

18.00 - 18.30 Uhr: Liederkranz Westerstetten ,

, 19.00 - 19.30 Uhr: Jugendmusikorchester Senden-Gerlenhofen-Illerzell

Dienstag, 03. Dezember

18.30 - 20.00 Uhr: The Voices of Soul

Mittwoch, 04. Dezember

18.30 - 20.00 Uhr: RADIO 7 Choraktion im Münsterportal

Montag, 09. Dezember

18.00 - 18.30 Uhr: Jugendorchester WITA e. V.

19.00 - 19.30 Uhr: Stadtkapelle Ulm

Dienstag, 10. Dezember

18.00 - 18.30 Uhr: Stadtkapelle Ulm

19.00 - 20.00 Uhr: RADIO 7 Choraktion im Münsterportal

Mittwoch, 11. Dezember

18.00 - 18.30 Uhr: Jugendkapelle Elchingen

19.00 - 19.30 Uhr: Musikverein Ringingen e.V.

Donnerstag, 12. Dezember

18.00 - 18.30 Uhr: Akkordeon-Orchester Blaubeuren e.V.

e.V. 19.00 - 19.30 Uhr: Musikverein Langenau / Langenauer Schwäble

Freitag, 13. Dezember

18.00 - 18.30 Uhr: Jugendblasorchester Bibertal e.V.

e.V. 19.00 - 19.30 Uhr: Musikverein Wasserburg/ Günz

Samstag, 14. Dezember

18.00 - 18.30 Uhr: Kreuzmusikanten

19.00 - 19.30 Uhr: Quantum Musical e.V.

Sonntag, 15. Dezember

18.00 - 18.30 Uhr: JUMO Wippingen,

Wippingen, 19.00 - 19.30 Uhr: Caribbean-Steelband Kolibris

Mittwoch, 18. Dezember

18.30 - 20.00 Uhr: RADIO 7 Choraktion im Münsterportal

Samstag, 22. Dezember

18.00 - 18.30 Uhr: Et Orbinum Dominus (im Auftrag des Herrn)

19.00 - 19.30 Uhr: Spielmanns- & Fanfarenzug TV Gundelfingen

Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen im Programm vorbehalten.

