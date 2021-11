Infos zum Weihnachtsmarkt 2021 in Ulm: Öffnungszeiten und Corona-Regeln

Letztes Jahr wurde der Weihnachtsmarkt in Ulm abgesagt - 2021 soll er hingegen stattfinden. Hier erfahren Sie, was zu Öffnungszeiten, Termin und Corona-Regeln bekannt ist.

Die Planungen für den Weihnachtsmarkt 2021 in Ulm laufen. Nachdem im vergangenen Corona-Winter die Weihnachtsmärkte ausfallen müssten, sind sie in diesem Jahr in Baden-Württemberg unter Auflagen wieder erlaubt.

Es muss sich aber zeigen, ob wieder so viele Menschen angelockt werden können, wie es vor der Pandemie der Fall war. In normalen Jahren gab es beim Weihnachtsmarkt auf dem Münsterplatz in Ulm ungefähr eine Million Besucher.

An welchen Termin ist die Eröffnung geplant? Was sind die Öffnungszeiten beim Ulmer Weihnachtsmarkt? Und auf welche Corona-Regeln müssen sich die Besucher einstellen. Hier bekommen Sie die Infos, die nach aktuellem Stand bekannt sind.

Weihnachtsmarkt 2021 in Ulm: Öffnungszeiten und Termin

Die Eröffnung ist für den 22. November 2021 geplant. Der Ulmer Weihnachtsmarkt soll dann bis zum 22. Dezember stattfinden. Die Öffnungszeiten sind an jedem Tag dieselben:

Montag bis Sonntag: 10 bis 20.30 Uhr

Corona-Regeln beim Ulmer Weihnachtsmarkt 2021

Während die Corona-Regeln für Weihnachtsmärkte in Bayern recht wenige Einschränkungen vorsehen, soll auf den Weihnachtsmärkten in Baden-Württemberg Maskenpflicht und mindestens 3G gelten. Es muss also sichergestellt werden, dass die Besucher geimpft, genesen oder gestestet sind. Das Ulm in Richtung "Alarmstufe" steuert, könnte sogar 2G gelten, sodass ein Test für den Einlass nicht mehr ausreichen würde.

Nach Angaben der Veranstalter soll es Zutrittskontrollen an diesen vier Eingängen geben: Platzgasse, Hirschstraße, Neue Mitte und Südlicher Münsterplatz. Hier werden die Besucher kontrolliert und mit Luca-App oder Corona-Warn-App erfasst. An zwei Eingängen soll das auch ganz analog per Zettel möglich sein.

Programm auf dem Weihnachtsmarkt in Ulm ohne Märchenwald

Um große Menschenansammlungen zu verhindern, wird es 2021 den Märchenwald auf dem Südlichen Münsterplatz und die Märchen-Jurte nicht geben. Auch auf Chöre oder Bläser müssen die Besucher in diesem Jahr wohl verzichten. (sge)