Weihnachtsmarkt bei Möbel Inhofer in Senden öffnet am Donnerstag

Bunte Kugeln und glitzernde Lichter: Ab 8. Oktober öffnet der Weihnachtsmarkt im Möbelhaus Inhofer in Senden unter Hygieneauflagen. Was Kunden dort erwartet.

Tausende Baumkugeln sowie Krippen, Figuren und Engel: Ein Besuch auf dem Weihnachtsmarkt bei Möbel Inhofer, der am Donnerstag öffnet, versetzt einen in festliche Stimmung.

„Wir bieten auf einer Fläche von rund 2000 Quadratmetern fast alles, was Weihnachten und auch den Winter daheim schöner und kuscheliger macht“, sagt Edgar Inhofer. In der fünften Etage des Einrichtungshauses in Senden erwartet die Besucher eine Weihnachtswelt mit vielen Christbaumkugeln in aktuellen Farben, weiße Schneewelten, eine romantische Märchenwelt in Rosa, Weihnachtsschmuck, Accessoires sowie Krippen, Figuren und Engel. Im Trend ist viel Gold und dazu barocke Dekorationen. Nach wie vor beliebt seien zudem Traditionelles und Rustikales mit viel Holz und Stroh, dazu zählten auch handgeschnitzte Krippenfiguren aus dem Zillertal.

Weihnachtsmarkt bei Möbel Inhofer: Sicherheit durch breite Gänge

Durch neue Planungen der Gänge, Regale und Verkaufstische und ausreichend Platz wurde zudem viel für die Sicherheit getan. „Die geltenden Hygiene- und Abstandsregeln werden wirkungsvoll durch Luftreiniger ergänzt, um das Infektionsrisiko für Kunden und Beschäftigte in frequentierten Innenbereichen klein zu halten“, informiert Edgar Inhofer. Wie im gesamten Möbelhaus gilt jedoch trotzdem eine Maskenpflicht für die Besucher des Weihnachtsmarkts.

Möbel Inhofer teilt außerdem mit, dass auch die Eisenbahnausstellung wieder stattfindet - dieses Mal lediglich ohne die Beteiligung der Sendener Modelleisenbahnfreunde. (az)

