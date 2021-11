Weißenhorn

vor 34 Min.

Corona-Impfung im Kreis Neu-Ulm: Impfzentrum in Weißenhorn hat Personalprobleme

Plus Der Andrang am Impfzentrum in Weißenhorn ist groß, doch es lassen sich nicht so viele Beschäftigte gewinnen wie nötig.

Von Ronald Hinzpeter

Angesichts der gewaltigen Nachfrage will der Landkreis Neu-Ulm die Öffnungszeiten im Impfzentrum in Weißenhorn ausweiten. Doch das ist nicht so ganz einfach.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen