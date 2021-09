Weißenhorn

Drei Tenöre beschließen den Weißenhorner Kultursommer 2021

Plus Ein Konzert soll den Weißenhorner Kultursommer krönen, klassisch und stimmgewaltig: Drei Tenöre geben sich am 26. September in der Stadthalle die Ehre.

Von Veronika Lintner

Eigentlich sollte es ein Kultursommer im Stadtpark werden, mit Musik, Theater, Comedy unter freiem Himmel - doch zuerst regnete es aus Kannen, und jetzt schleicht sich der kühle Herbst an. Deshalb feiert der Weißenhorner Kultursommer nun sein großes Finale am Sonntag, 26. September, in der Stadthalle. Ein Konzert soll hier die Reihe krönen, und zwar klassisch, stimmgewaltig: Drei Tenöre geben sich die Ehre.

