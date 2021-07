Weißenhorn

19:00 Uhr

Ein "Don Giovanni" für Weißenhorn: Die Kammeroper spielt unter freiem Himmel

Plus Heinrich Graf fiebert dem 11. Juli entgegen: Da eröffnet seine Kammeroper den Weißenhorner Kultursommer, mit "Don Giovanni" unter freiem Himmel.

Von Veronika Lintner

Hinter Heinrich Graf liegt ein kraftzehrendes Wochenende – satte, intensive Arbeit an der Musik, erfüllt von Wolfgang Amadeus Mozarts Magie. „Mehr als zwölf Stunden hat unser Probentag gedauert“, erzählt der Leiter der Kammeroper Weißenhorn. All seine Energie steckt Graf gerade in die Vorbereitung für seine Inszenierung des „Don Giovanni“. Für Graf ist es „die Oper aller Opern“ – und er möchte beweisen, dass Mozarts Geniestreich auch auf kleineren Bühnen strahlen kann. Am 11. Juli, 15 Uhr, soll seine Version des Werks zu erleben sein, unter freiem Himmel, mit einem Ensemble von jungen, talentierten Stimmen. „Don Giovanni“ wird den Kultursommer in Weißenhorn eröffnen.

