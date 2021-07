Weißenhorn

Ein Sommernachtstraum der ungewöhnlichen Klänge mit Martin Kälberer

Plus Mit selten gespielten Instrumenten und einer Cellistin aus Ulm schickt der Musiker Martin Kälberer die Zuhörer im Weißenhorner Stadtpark auf eine abwechslungsreiche Reise.

Von Stefan Kümmritz

Es war im Weißenhorner Stadtpark, aber man fühlte sich etwas in eine ferne Welt entrückt. Von einer Bühne quollen Klänge in die Ohren der Zuhörer, die sie mal verzauberten, mal ganz still innehalten ließen und mal in andere Sphären trieben. Klänge, wie sie Musiker Martin Kälberer verbreitet.

