Ein "grünes Klassenzimmer" ist die neue Attraktion im Kreismustergarten

Plus Honigschleudern mit Kindergruppen, Apfelsaft pressen, Insektenhotels bauen: Ein Pavillon im Weißenhorner Kreismustergarten eröffnet neue Möglichkeiten.

Wenn Jutta Kempter, die Dritte Bürgermeisterin aus Weißenhorn, vom Kreismustergarten spricht, kommt sie ins Schwärmen. Die Blütenpracht bringe große und kleine Besucher regelmäßig zum Staunen und das botanische Juwel würde bisweilen sogar ganze Busladungen Reisender aus der Ferne in unsere Region locken, sagt sie und ergänzt: "Die Brombeeren schmecken nicht nur meinen Enkeln." Nun hat der Kreismustergarten mit einem Umweltpavillon eine weitere Attraktion erhalten.