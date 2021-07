Weißenhorn

Eine Online-Plattform erzählt "Geschichte(n) aus Weißenhorn"

Plus Wie viel Geschichte steckt in Weißenhorn? Eine neue Internetseite blickt hinter historische Mauern, stöbert in alten Fotos - und macht neugierig.

Von Ralph Manhalter

Burkhard Günther, ehemaliger Stadtbaumeister von Weißenhorn, und Herbert Hertramph, Sozialwissenschaftler, haben unter dem Titel "Geschichte(n) aus Weißenhorn" eine Online-Plattform geschaffen, die in lockerer Folge historische und aktuelle Geschehnisse in der Stadt darstellen und kommentieren möchte. Hierbei soll besonders der historische Hintergrund von Gebäuden und Ereignissen in der Fuggerstadt betrachtet und dargestellt werden. Ebenso können Bürgerinnen und Bürgern aber auch aktuelle Geschehnisse und Entwicklungen anstoßen oder kommentieren. Das Projekt sollen historische und aktuelle Fotos begleiten. Was bietet diese Plattform?

