Weißenhorn

vor 32 Min.

Feier in Weißenhorn: Pater Franz Maurer ist seit 65 Jahren Priester

Plus Pater Franz Maurer wurde vor 65 Jahren zum Priester geweiht. Er trat den Claretinern bei, weil er studieren wollte. Jetzt feiert er sein Jubiläum.

Von Quirin Hönig

Pater Franz Maurer blickt auf eine lange Tätigkeit zurück und kann nun ein beeindruckendes Jubiläum Feiern. Im jungen Alter von 19 Jahren trat er der Ordensgemeinschaft der Claretiner bei. Am 30. Juli 1956 - acht Jahre später - wurde er in Frankfurt am Main zum Priester geweiht. Seitdem sind 65 Jahre vergangen, die der 92-jährige Pater zum Großteil in Weißenhorn verbracht hat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

