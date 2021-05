Weißenhorn

vor 18 Min.

Freibad Weißenhorn öffnet am Mittwoch: Diese Corona-Regeln gelten

Das Freibad in Weißenhorn öffnet am Mittwoch wieder.

Plus Pünktlich zu den sommerlichen Temperaturen im Kreis Neu-Ulm darf auch das Freibad in Weißenhorn wieder öffnen. Doch es sind einige Corona-Regeln zu beachten.

Von Michael Kroha

Nach der Freigabe vom Ministerium ist jetzt klar: Die Freibäder in der Region dürfen ab Mittwoch wieder öffnen. Gleichzeitig kündigt der Wetterbericht sommerliche Temperaturen an. Doch für einen Badespaß müssen einige Corona-Regeln beachtet werden - auch im Freibad in Weißenhorn.

