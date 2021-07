Weißenhorn

11:30 Uhr

Gefahren der E-Bikes: In Weißenhorn lernen Radler die Tücken kennen

Plus Die Anzahl der Unfälle mit Elektrorädern ist in der Region zuletzt um 42 Prozent angestiegen. Ein Kurs soll insbesondere Senioren besser auf E-Bikes vorbereiten.

Von Angela Häusler

Helm auf, Handschuhe an und dann erst mal das Bremsen üben – so starteten am Samstag drei Seniorinnen in einen Einsteiger-Fahrradkurs des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC). Vor der Weißenhorner Fuggerhalle kurvten die Frauen unter Anleitung von Robert Burkhardt durch einen kleinen Parcours. Dieses Fahrsicherheitstraining bereitet Radler mit und ohne elektrische Unterstützung auf den Straßenverkehr vor. Die Statistik zeigt: Gerade die bei älteren Radlern beliebten Pedelecs bergen Unfallrisiken.

