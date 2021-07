Weißenhorn

19:00 Uhr

Kammeroper Weißenhorn glänzt mit Don Giovanni im Westentaschenformat

Plus Die Weißenhorner Kammeroper traut sich an Mozarts Oper Don Giovanni. Das Ensemble brilliert auf der Freilichtbühne - und auch das Wetter zeigt sich gnädig.

Von Veronika Lintner

"Wir beginnen jetzt mit der Generalprobe" - mit so einem Satz das Publikum zu begrüßen, Sekunden bevor die Open-Air-Vorstellung beginnt, das zeugt schon von Chuzpe. Aber Heinrich Graf, der die Zuschauer in Weißenhorn mit diesem frechen Satz willkommen heißt, erklärt sofort, was er meint: Die geplante Generalprobe für die Mozart-Oper ist nur Stunden zuvor ins Wasser gefallen.

