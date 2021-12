Weißenhorn

01.12.2021

Kammeroper Weißenhorn sagt Adventskonzert ab

Plus Die Kammeroper Weißenhorn streicht das geplante Konzert am zweiten Advent. Doch ein Ersatztermin mit Größen wie Sängerin Diana Haller scheint in Aussicht.

Von Veronika Lintner

Es hätte ein musikalisches Glanzlicht in der kalten Zeit werden können. Doch nun sagt die Kammeroper Weißenhorn ihr Adventskonzert ab, das ursprünglich am Sonntag, 5. Dezember, in der Stadthalle Weißenhorn geplant war. Grund ist die aktuelle Pandemie-Lage. Doch ein neuer Termin für ein Konzert mit den hochkarätigen Sängern, Sängerinnen und Instrumentalisten, die ursprünglich für das Programm engagiert waren, scheint gefunden.

