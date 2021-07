Weißenhorn

17:07 Uhr

Kultursommer in Weißenhorn: Konstantin Wecker singt wieder Lieder für Willy

Kultursommer in Weißenhorn: Fast drei Stunden Zeit nimmt sich das Trio um Konstantin Wecker, mit Jo Barnikel am Klavier und Fany Kammerlander am Cello, für die Begegnung mit seinen treuen Fans.

Plus Etwa 240 Fans kamen zum Kultursommer in Weißenhorn und lauschten Konstantin Wecker. Der Barde hat auch nach 50 Bühnenjahren nicht verlernt zu träumen.

Von Andreas Brücken

Willy ist tot, doch im Herzen von Konstantin Wecker lebt sein Freund weiter. Der Freund des Liedermachers starb Mitte der 70er-Jahre an den Folgen einer Kneipenschlägerei mit Rechtsradikalen. Im Sommer 2021, beim Auftritt in Weißenhorn, singt der Barde aus München wieder sein Lied über diesen tragischen Verlust. Er stemmt sich mit Kraft und Kunst gegen Gewalt und Ungerechtigkeit - und erinnert an den Terror in Hanau.

