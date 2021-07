Weißenhorn

vor 26 Min.

Lucy van Kuhl setzt "Alles auf Liebe" - und begeistert damit in Weißenhorn

Plus Die Liedermacherin aus Berlin tritt mit ihrer Es-Chord-Band beim Kultursommer in Weißenhorn auf. Bei diesem furiosen Konzert bleiben aber Plätze frei.

Von Regina Langhans

"Alles auf Liebe" – das Motto hat was von "alles auf Anfang", ein Reset der Liebe vielleicht? Meint es den Überschwang der Gefühle, oder ganz einfach: Was reimt sich alles auf Liebe? Darum ging es zunächst mal in dem Titelsong des mitreißenden Kabarettprogramms, mit dem die Liedermacherin Lucy van Kuhl und ihre Es-Chord-Band Sonntagabend in einem Open-Air-Konzert im Stadtpark Weißenhorn "ordentlich vom Leder zogen". Es war die dritte Veranstaltung im Rahmen des Kultursommers Weißenhorn. 50 Zuschauer waren gekommen und etliche Plätze bleiben frei, obwohl keine Tests oder Impfnachweise verlangt wurden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

