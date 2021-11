Nach Corona-Ausbruch: Kapazitäten der Stiftungsklinik sind noch eingeschränkt

Plus Nachdem mehrere Mitglieder der Krankenhausbelegschaft in Weißenhorn positiv auf das Coronavirus getestet worden sind, kann der Rettungsdienst die Klinik wieder anfahren.

Die Nachricht hatte am Dienstag für Aufregung gesorgt: Weil sich Beschäftigte der Stiftungsklinik Weißenhorn mit den Coronavirus infiziert hatten, wurde der Rettungsdienst gebeten, das Haus nicht mehr anzufahren. Diese Sperre ist seit Mittwochmittag aufgehoben worden. Nun stellt sich die Frage: Wo kommen die Infektionen her?